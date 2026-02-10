Верховний суд ЄС дозволив WhatsApp оскаржити мільйонні штрафи за конфіденційність

Верховний суд ЄС дозволив WhatsApp оскаржити штраф у 225 мільйонів євро за порушення правил конфіденційності. Рішення відкриває шлях для компанії Meta оскаржувати інші мільярдні штрафи та ставить під сумнів повноваження Європейської ради з питань захисту даних (EDPB). Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Очікується, що це розблокує чергу апеляцій, де EDPB скасовувала рішення національних регуляторів, і відкриває шлях для власника WhatsApp компанії Meta оскаржувати інші штрафи за порушення конфіденційності на мільярди євро.

Рішення Суду ЄС (CJEU) від вівторка пов’язане з рішенням Ірландської комісії із захисту даних (DPC) 2021 року оштрафувати WhatsApp на 225 мільйонів євро за недостатню прозорість перед користувачами щодо того, як компанія обробляє їхні дані.

Ірландський регулятор конфіденційності спочатку запропонував менший штраф - від 30 до 50 мільйонів євро, але його колеги з інших країн Європи не погодилися з розрахунком ірландської влади і наказали підвищити штраф до 225 мільйонів євро.

Верховний суд у вівторок заявив, що рішення ради європейських регуляторів конфіденційності — які технічно обов’язкові для національних регуляторів — можуть бути оскаржені компаніями, яких вони стосуються.

"EDPB - це невибраний орган, чиї рішення можуть безпосередньо впливати на бізнес та людей у всьому ЄС", - заявив представник WhatsApp, додавши, що рішення вівторка "підтверджує нашу позицію про те, що бізнес і користувачі повинні мати можливість оскаржувати рішення EDPB, щоб орган був повністю підзвітний перед судами ЄС".

WhatsApp оскаржив рішення EDPB у 2021 році, стверджуючи, що рада перевищила свої повноваження, підвищивши суму штрафу.

Рішення вівторка є остаточним після багаторічних судових розглядів, під час яких нижчий суд — Загальний суд ЄС — раніше відхилив скаргу WhatsApp. Рішення також підтверджує думку генерального адвоката Верховного суду від березня 2025 року.

У тій думці радник суду зазначав, що перед Загальним судом ЄС перебувають щонайменше десять інших апеляцій проти рішень ради, майже всі з яких стосуються Meta.

У своєму повідомленні Верховний суд ЄС постановив, що рішення EDPB має "безпосереднє значення" для WhatsApp, оскільки воно беззаперечно зобов’язувало ірландського регулятора і "призвело до істотної зміни правового становища компанії (WhatsApp)".

Зазначається, що тепер справа повернеться до Загального суду ЄС для ухвалення рішення щодо суми штрафу та того, чи порушив WhatsApp вимоги GDPR.

EDPB заявила, що "бере до уваги" рішення вівторка і "готова захищати своє рішення по суті".

