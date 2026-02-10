Верховний суд ЄС дозволив WhatsApp оскаржити мільйонні штрафи за конфіденційність

$43.030.02
17:08 • 2018 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 3698 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 5362 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 12116 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 17036 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 13639 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 19595 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16669 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26787 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35331 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського10 лютого, 08:13 • 10908 перегляди
Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забариласьPhoto10 лютого, 08:41 • 9208 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 19641 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 15283 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 10228 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 10426 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 19598 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 15486 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 36107 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 44038 перегляди
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
Павло Дуров
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Мілан
Донецька область
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 18627 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 20362 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 20318 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 46367 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 48263 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Facebook

Верховний суд ЄС дозволив WhatsApp оскаржити мільйонні штрафи за конфіденційність

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Верховний суд ЄС дозволив WhatsApp оскаржити штраф у 225 мільйонів євро за порушення правил конфіденційності. Це рішення відкриває шлях для Meta оскаржувати інші мільярдні штрафи.

Верховний суд ЄС дозволив WhatsApp оскаржити штраф у 225 мільйонів євро за порушення правил конфіденційності. Рішення відкриває шлях для компанії Meta оскаржувати інші мільярдні штрафи та ставить під сумнів повноваження Європейської ради з питань захисту даних (EDPB). Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Очікується, що це розблокує чергу апеляцій, де EDPB скасовувала рішення національних регуляторів, і відкриває шлях для власника WhatsApp компанії Meta оскаржувати інші штрафи за порушення конфіденційності на мільярди євро.

Рішення Суду ЄС (CJEU) від вівторка пов’язане з рішенням Ірландської комісії із захисту даних (DPC) 2021 року оштрафувати WhatsApp на 225 мільйонів євро за недостатню прозорість перед користувачами щодо того, як компанія обробляє їхні дані.

Ірландський регулятор конфіденційності спочатку запропонував менший штраф - від 30 до 50 мільйонів євро, але його колеги з інших країн Європи не погодилися з розрахунком ірландської влади і наказали підвищити штраф до 225 мільйонів євро.

Верховний суд у вівторок заявив, що рішення ради європейських регуляторів конфіденційності — які технічно обов’язкові для національних регуляторів — можуть бути оскаржені компаніями, яких вони стосуються.

"EDPB - це невибраний орган, чиї рішення можуть безпосередньо впливати на бізнес та людей у всьому ЄС", - заявив представник WhatsApp, додавши, що рішення вівторка "підтверджує нашу позицію про те, що бізнес і користувачі повинні мати можливість оскаржувати рішення EDPB, щоб орган був повністю підзвітний перед судами ЄС".

Meta Platforms звинувачують у неправдивих заявах про конфіденційність WhatsApp - Bloomberg25.01.26, 12:48 • 6242 перегляди

WhatsApp оскаржив рішення EDPB у 2021 році, стверджуючи, що рада перевищила свої повноваження, підвищивши суму штрафу.

Рішення вівторка є остаточним після багаторічних судових розглядів, під час яких нижчий суд — Загальний суд ЄС — раніше відхилив скаргу WhatsApp. Рішення також підтверджує думку генерального адвоката Верховного суду від березня 2025 року.

У тій думці радник суду зазначав, що перед Загальним судом ЄС перебувають щонайменше десять інших апеляцій проти рішень ради, майже всі з яких стосуються Meta.

У своєму повідомленні Верховний суд ЄС постановив, що рішення EDPB має "безпосереднє значення" для WhatsApp, оскільки воно беззаперечно зобов’язувало ірландського регулятора і "призвело до істотної зміни правового становища компанії (WhatsApp)".

Зазначається, що тепер справа повернеться до Загального суду ЄС для ухвалення рішення щодо суми штрафу та того, чи порушив WhatsApp вимоги GDPR.

EDPB заявила, що "бере до уваги" рішення вівторка і "готова захищати своє рішення по суті".

ЄС вимагає від Meta відкрити WhatsApp для конкуруючих чат-ботів з ШІ: компанія розкритикувала антимонопольний крок Брюсселя09.02.26, 13:28 • 3534 перегляди

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
Соціальна мережа
WhatsApp
Ірландія
Європа