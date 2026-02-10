Верховный суд ЕС разрешил WhatsApp обжаловать многомиллионные штрафы за конфиденциальность

Верховный суд ЕС разрешил WhatsApp обжаловать штраф в 225 миллионов евро за нарушение правил конфиденциальности. Решение открывает путь для компании Meta оспаривать другие миллиардные штрафы и ставит под сомнение полномочия Европейского совета по защите данных (EDPB). Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что это разблокирует очередь апелляций, где EDPB отменяла решения национальных регуляторов, и открывает путь для владельца WhatsApp компании Meta оспаривать другие штрафы за нарушение конфиденциальности на миллиарды евро.

Решение Суда ЕС (CJEU) от вторника связано с решением Ирландской комиссии по защите данных (DPC) 2021 года оштрафовать WhatsApp на 225 миллионов евро за недостаточную прозрачность перед пользователями относительно того, как компания обрабатывает их данные.

Ирландский регулятор конфиденциальности изначально предложил меньший штраф - от 30 до 50 миллионов евро, но его коллеги из других стран Европы не согласились с расчетом ирландских властей и приказали повысить штраф до 225 миллионов евро.

Верховный суд во вторник заявил, что решения совета европейских регуляторов конфиденциальности — которые технически обязательны для национальных регуляторов — могут быть оспорены компаниями, которых они касаются.

"EDPB - это неизбираемый орган, чьи решения могут непосредственно влиять на бизнес и людей во всем ЕС", - заявил представитель WhatsApp, добавив, что решение вторника "подтверждает нашу позицию о том, что бизнес и пользователи должны иметь возможность оспаривать решения EDPB, чтобы орган был полностью подотчетен перед судами ЕС".

Meta Platforms обвиняют в ложных заявлениях о конфиденциальности WhatsApp - Bloomberg

WhatsApp обжаловал решение EDPB в 2021 году, утверждая, что совет превысил свои полномочия, повысив сумму штрафа.

Решение вторника является окончательным после многолетних судебных разбирательств, в ходе которых нижестоящий суд — Общий суд ЕС — ранее отклонил жалобу WhatsApp. Решение также подтверждает мнение генерального адвоката Верховного суда от марта 2025 года.

В том мнении советник суда отмечал, что перед Общим судом ЕС находятся по меньшей мере десять других апелляций против решений совета, почти все из которых касаются Meta.

В своем сообщении Верховный суд ЕС постановил, что решение EDPB имеет "непосредственное значение" для WhatsApp, поскольку оно безоговорочно обязывало ирландского регулятора и "привело к существенному изменению правового положения компании (WhatsApp)".

Отмечается, что теперь дело вернется в Общий суд ЕС для принятия решения относительно суммы штрафа и того, нарушил ли WhatsApp требования GDPR.

EDPB заявила, что "принимает к сведению" решение вторника и "готова защищать свое решение по существу".

ЕС требует от Meta открыть WhatsApp для конкурирующих чат-ботов с ИИ: компания раскритиковала антимонопольный шаг Брюсселя