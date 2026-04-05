Рейтинг довіри до путіна серед росіян стрімко впав до 71% - ISW

Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
05:22 • 12977 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 57647 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 57562 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 52105 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 41006 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 75343 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 33726 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 57493 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 41266 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США очікується різкий стрибок інфляції вперше за час війни з ІраномPhoto4 квітня, 23:36 • 6334 перегляди
Папа Лев на Великдень закликав світ не звикати до війни та працювати заради мируPhoto4 квітня, 23:52 • 8460 перегляди
За добу росія втратила 1180 військових і понад 2400 дронів - ГенштабPhoto03:37 • 14201 перегляди
Дрони атакували Кстовський НПЗ – десятки вибухів і масштабна пожежа на одному з найбільших заводів рфPhotoVideo04:11 • 8538 перегляди
Південна Корея попросила країни Перської затоки гарантувати поставки енергоносіїв і безпеку суден05:02 • 8040 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята05:22 • 12956 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 52098 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 75341 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 57492 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 60008 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Беньямін Нетаньягу
Блогери
Річард Аллен Ґренелл
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Суми
Реклама
УНН Lite
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 25442 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 28728 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 41177 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 55930 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 52106 перегляди
Рейтинг довіри до путіна серед росіян стрімко впав до 71% - ISW

Київ • УНН

 • 1644 перегляди

Рівень довіри до диктатора знизився до 71% на тлі обмеження роботи месенджера. Невдоволення зростає серед військових блогерів та малого бізнесу рф.

Рейтинг довіри до путіна серед росіян стрімко впав до 71% - ISW

У росії вперше з 2019 року почав стрімко падати рівень довіри населення до диктатора володимира путіна. Рівень довіри знизився з 76% до 71%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.

Деталі

За даними соціологів країни-агресора, рейтинг довіри до путіна поступово знижується з початку лютого 2026 року, напередодні обмеження Telegram.

Водночас російські так звані "опозиційні медіа" повідомляли про зростання невдоволення серед так званих "військових кореспондентів" і провладних "блогерів" до дій теперішнього російського режиму щодо блокування Telegram, оскільки цим месенджером активно користувались російські окупаційні війська на території України.

Як зазначили в ISW, така ситуація може свідчити про відсутність у кремля чіткої стратегії та неготовність російського режиму до масштабної негативної реакції серед населення, зокрема - серед провладних "блогерів".

Додатково

російський інтернет-наглядовий орган оголосив, що сповільнює роботу месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства. Це сталось на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом.

Також УНН повідомляв, що російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів.

Нагадаємо

Блокування Telegram в рф провокує деградацію малого бізнесу, оскільки месенджер є ключовим майданчиком для маркетингу та комунікації.

