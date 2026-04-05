Рейтинг довіри до путіна серед росіян стрімко впав до 71% - ISW
Рівень довіри до диктатора знизився до 71% на тлі обмеження роботи месенджера. Невдоволення зростає серед військових блогерів та малого бізнесу рф.
У росії вперше з 2019 року почав стрімко падати рівень довіри населення до диктатора володимира путіна. Рівень довіри знизився з 76% до 71%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.
За даними соціологів країни-агресора, рейтинг довіри до путіна поступово знижується з початку лютого 2026 року, напередодні обмеження Telegram.
Водночас російські так звані "опозиційні медіа" повідомляли про зростання невдоволення серед так званих "військових кореспондентів" і провладних "блогерів" до дій теперішнього російського режиму щодо блокування Telegram, оскільки цим месенджером активно користувались російські окупаційні війська на території України.
Як зазначили в ISW, така ситуація може свідчити про відсутність у кремля чіткої стратегії та неготовність російського режиму до масштабної негативної реакції серед населення, зокрема - серед провладних "блогерів".
російський інтернет-наглядовий орган оголосив, що сповільнює роботу месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства. Це сталось на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом.
Також УНН повідомляв, що російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів.
Блокування Telegram в рф провокує деградацію малого бізнесу, оскільки месенджер є ключовим майданчиком для маркетингу та комунікації.