Рейтинг доверия к путину среди россиян стремительно упал до 71% - ISW

$43.8150.46
ukenru
07:54 • 4170 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
05:22 • 14889 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 58894 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 58159 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 52920 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 41321 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 75728 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 33828 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 57734 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
3 апреля, 14:25 • 41324 просмотра
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.8м/с
30%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США ожидается резкий скачок инфляции впервые за время войны с ИраномPhoto4 апреля, 23:36 • 7060 просмотра
Папа Лев на Пасху призвал мир не привыкать к войне и работать ради мираPhoto4 апреля, 23:52 • 9240 просмотра
За сутки Россия потеряла 1180 военных и более 2400 дронов - ГенштабPhoto03:37 • 14583 просмотра
Дроны атаковали Кстовский НПЗ – десятки взрывов и масштабный пожар на одном из крупнейших заводов РФPhotoVideo04:11 • 9392 просмотра
Южная Корея попросила страны Персидского залива гарантировать поставки энергоносителей и безопасность судов05:02 • 9936 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника05:22 • 14903 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 52923 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 75730 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 57737 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 60178 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Блогеры
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 25530 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 28828 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 41263 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 56002 просмотра
Для "Супергёрл" представили новый трейлер - битва с Кремом из Жёлтых холмов и Момоа в образе антигерояVideo1 апреля, 14:33 • 52173 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
The New York Times
WhatsApp

Рейтинг доверия к путину среди россиян стремительно упал до 71% - ISW

Киев • УНН

 • 2190 просмотра

Уровень доверия к диктатору снизился до 71% на фоне ограничения работы мессенджера. Недовольство растет среди военных блогеров и малого бизнеса рф.

В россии впервые с 2019 года начал стремительно падать уровень доверия населения к диктатору владимиру путину. Уровень доверия снизился с 76% до 71%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

По данным социологов страны-агрессора, рейтинг доверия к путину постепенно снижается с начала февраля 2026 года, накануне ограничения Telegram.

В то же время российские так называемые "оппозиционные медиа" сообщали о росте недовольства среди так называемых "военных корреспондентов" и провластных "блогеров" действиями нынешнего российского режима по блокировке Telegram, поскольку этим мессенджером активно пользовались российские оккупационные войска на территории Украины.

Как отметили в ISW, такая ситуация может свидетельствовать об отсутствии у Кремля четкой стратегии и неготовности российского режима к масштабной негативной реакции среди населения, в частности - среди провластных "блогеров".

Дополнительно

российский интернет-надзорный орган объявил, что замедляет работу мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства. Это произошло на фоне попыток Москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.

Также УНН сообщал, что российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей.

Напомним

Блокировка Telegram в рф провоцирует деградацию малого бизнеса, поскольку мессенджер является ключевой площадкой для маркетинга и коммуникации.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Блогеры
WhatsApp
Владимир Путин
Telegram
Институт изучения войны
Украина