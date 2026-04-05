Рейтинг доверия к путину среди россиян стремительно упал до 71% - ISW
Киев • УНН
Уровень доверия к диктатору снизился до 71% на фоне ограничения работы мессенджера. Недовольство растет среди военных блогеров и малого бизнеса рф.
В россии впервые с 2019 года начал стремительно падать уровень доверия населения к диктатору владимиру путину. Уровень доверия снизился с 76% до 71%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.
По данным социологов страны-агрессора, рейтинг доверия к путину постепенно снижается с начала февраля 2026 года, накануне ограничения Telegram.
В то же время российские так называемые "оппозиционные медиа" сообщали о росте недовольства среди так называемых "военных корреспондентов" и провластных "блогеров" действиями нынешнего российского режима по блокировке Telegram, поскольку этим мессенджером активно пользовались российские оккупационные войска на территории Украины.
Как отметили в ISW, такая ситуация может свидетельствовать об отсутствии у Кремля четкой стратегии и неготовности российского режима к масштабной негативной реакции среди населения, в частности - среди провластных "блогеров".
российский интернет-надзорный орган объявил, что замедляет работу мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства. Это произошло на фоне попыток Москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.
Также УНН сообщал, что российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей.
Блокировка Telegram в рф провоцирует деградацию малого бизнеса, поскольку мессенджер является ключевой площадкой для маркетинга и коммуникации.