росія блокувала WhatsApp та інші західні платформи для контролю за інформаційним простором - ISW
Київ • УНН
росія блокує WhatsApp та інші західні платформи, щоб відновити контроль над інформаційним простором. кремль прагне перевести росіян на державний месенджер Max.
росія блокує WhatsApp та інші західні платформи соціальних мереж, ЗМІ та застосовує інші засоби інтернет-обмежень у рамках посилення кампанії кремля з метою відновлення контролю над російським інформаційним простором та запобігання доступу до глобальної мережі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що російський уряд прагне повністю заблокувати доступ до месеннджера WhatsApp понад 100 мільйонам російських користувачів. Крім того, роскомнагляд заблокував WhatsApp, YouTube, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, браузер Tor, BBC, Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL), розслідувальний проект Systema РФЕ/RL, Deutsche Welle, Moscow Times, сервіс віртуальної приватної мережі (VPN) Windscribe та сайт для встановлення програм на смартфони Android.
Обмеження кремля щодо WhatsApp та інших західних платформ соціальних мереж, новинних агентств та онлайн-сервісів відбулися після обмеження росією доступу до Telegram з 10 лютого
В ISW оцінюють, що кремль, імовірно, активізує зусилля щодо обмеження доступу до Telegram, WhatsApp та інших західних платформ соціальних мереж, новинних сайтів та інтернет-сервісів, щоб стимулювати росіян перейти на державний месенджер Max, оскільки попередні російські зусилля з цього приводу були значною мірою неефективними.
Нагадаємо
російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp 11 лютого, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів. Застосунок також видалено з онлайн-каталогу "роскомнадзора".
