росія блокувала WhatsApp та інші західні платформи для контролю за інформаційним простором - ISW

Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 15062 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 28435 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 23130 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 28920 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 25830 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 23701 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 24952 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29096 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74773 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50407 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Ексклюзиви
Завтра по всій Україні планують вимикати світло: які обмеження будуть діяти12 лютого, 18:21 • 6024 перегляди
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців 12 лютого, 18:46 • 8970 перегляди
Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози12 лютого, 20:30 • 5054 перегляди
Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ12 лютого, 20:37 • 6176 перегляди
Україна, можливо, готова піти на поступки щодо Донецької області - The Atlantic12 лютого, 21:10 • 5246 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 38490 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 80501 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 71217 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 74735 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 81208 перегляди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Андрій Шевченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Дніпропетровська область
Німеччина
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 16386 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 20252 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 45490 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 39514 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 41200 перегляди
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка

росія блокувала WhatsApp та інші західні платформи для контролю за інформаційним простором - ISW

Київ • УНН

 • 74 перегляди

росія блокує WhatsApp та інші західні платформи, щоб відновити контроль над інформаційним простором. кремль прагне перевести росіян на державний месенджер Max.

росія блокувала WhatsApp та інші західні платформи для контролю за інформаційним простором - ISW

росія блокує WhatsApp та інші західні платформи соціальних мереж, ЗМІ та застосовує інші засоби інтернет-обмежень у рамках посилення кампанії кремля з метою відновлення контролю над російським інформаційним простором та запобігання доступу до глобальної мережі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що російський уряд прагне повністю заблокувати доступ до месеннджера WhatsApp понад 100 мільйонам російських користувачів. Крім того, роскомнагляд заблокував WhatsApp, YouTube, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, браузер Tor, BBC, Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL), розслідувальний проект Systema РФЕ/RL, Deutsche Welle, Moscow Times, сервіс віртуальної приватної мережі (VPN) Windscribe та сайт для встановлення програм на смартфони Android.

Обмеження кремля щодо WhatsApp та інших західних платформ соціальних мереж, новинних агентств та онлайн-сервісів відбулися після обмеження росією доступу до Telegram з 10 лютого

- йдеться у статті.

В ISW оцінюють, що кремль, імовірно, активізує зусилля щодо обмеження доступу до Telegram, WhatsApp та інших західних платформ соціальних мереж, новинних сайтів та інтернет-сервісів, щоб стимулювати росіян перейти на державний месенджер Max, оскільки попередні російські зусилля з цього приводу були значною мірою неефективними.

Нагадаємо

російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp 11 лютого, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів. Застосунок також видалено з онлайн-каталогу "роскомнадзора".

У рф сповільнили роботу WhatsApp на 70-80% - ЗМІ22.12.25, 14:12 • 4095 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
WhatsApp
Інститут вивчення війни
Facebook