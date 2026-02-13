Россия блокировала WhatsApp и другие западные платформы для контроля над информационным пространством - ISW

россия блокирует WhatsApp и другие западные платформы социальных сетей, СМИ и применяет другие средства интернет-ограничений в рамках усиления кампании кремля с целью восстановления контроля над российским информационным пространством и предотвращения доступа к глобальной сети. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что российское правительство стремится полностью заблокировать доступ к мессенджеру WhatsApp более 100 миллионам российских пользователей. Кроме того, роскомнадзор заблокировал WhatsApp, YouTube, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, браузер Tor, BBC, Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), расследовательский проект Systema РФЭ/RL, Deutsche Welle, Moscow Times, сервис виртуальной частной сети (VPN) Windscribe и сайт для установки программ на смартфоны Android.

Ограничения кремля в отношении WhatsApp и других западных платформ социальных сетей, новостных агентств и онлайн-сервисов произошли после ограничения россией доступа к Telegram с 10 февраля - говорится в статье.

В ISW оценивают, что кремль, вероятно, активизирует усилия по ограничению доступа к Telegram, WhatsApp и другим западным платформам социальных сетей, новостным сайтам и интернет-сервисам, чтобы стимулировать россиян перейти на государственный мессенджер Max, поскольку предыдущие российские усилия по этому поводу были в значительной степени неэффективными.

Напомним

российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp 11 февраля, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей. Приложение также удалено из онлайн-каталога "роскомнадзора".

