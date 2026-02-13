Россия блокировала WhatsApp и другие западные платформы для контроля над информационным пространством - ISW

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 14965 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 28114 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 22986 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 28721 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 25713 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 23675 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 24930 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29083 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74764 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50393 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
92%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Завтра по всей Украине планируют отключать свет: какие ограничения будут действовать12 февраля, 18:21 • 5880 просмотра
Из Германии выехали почти полмиллиона украинских беженцев12 февраля, 18:46 • 8836 просмотра
Шмыгаль поручил всем службам ускорить ремонты, поскольку в Украину снова идут морозы12 февраля, 20:30 • 4848 просмотра
Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ12 февраля, 20:37 • 6038 просмотра
Украина, возможно, готова пойти на уступки по Донецкой области - The Atlantic12 февраля, 21:10 • 5092 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 38451 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 80463 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 71187 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 74691 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 81180 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Андрей Шевченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 16371 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 20241 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 45472 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 39501 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 41189 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка

Россия блокировала WhatsApp и другие западные платформы для контроля над информационным пространством - ISW

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Россия блокирует WhatsApp и другие западные платформы, чтобы восстановить контроль над информационным пространством. Кремль стремится перевести россиян на государственный мессенджер Max.

Россия блокировала WhatsApp и другие западные платформы для контроля над информационным пространством - ISW

россия блокирует WhatsApp и другие западные платформы социальных сетей, СМИ и применяет другие средства интернет-ограничений в рамках усиления кампании кремля с целью восстановления контроля над российским информационным пространством и предотвращения доступа к глобальной сети. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что российское правительство стремится полностью заблокировать доступ к мессенджеру WhatsApp более 100 миллионам российских пользователей. Кроме того, роскомнадзор заблокировал WhatsApp, YouTube, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, браузер Tor, BBC, Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), расследовательский проект Systema РФЭ/RL, Deutsche Welle, Moscow Times, сервис виртуальной частной сети (VPN) Windscribe и сайт для установки программ на смартфоны Android.

Ограничения кремля в отношении WhatsApp и других западных платформ социальных сетей, новостных агентств и онлайн-сервисов произошли после ограничения россией доступа к Telegram с 10 февраля

- говорится в статье.

В ISW оценивают, что кремль, вероятно, активизирует усилия по ограничению доступа к Telegram, WhatsApp и другим западным платформам социальных сетей, новостным сайтам и интернет-сервисам, чтобы стимулировать россиян перейти на государственный мессенджер Max, поскольку предыдущие российские усилия по этому поводу были в значительной степени неэффективными.

Напомним

российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp 11 февраля, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей. Приложение также удалено из онлайн-каталога "роскомнадзора".

В рф замедлили работу WhatsApp на 70-80% - СМИ22.12.25, 14:12 • 4095 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
WhatsApp
Институт изучения войны
Facebook