російські хакери атакують Signal і WhatsApp - під загрозою тисячі акаунтів
Київ • УНН
Спецслужби рф викрадають доступ до месенджерів посадовців та військових через коди підтвердження. Шифрування не зламано, причиною є людський фактор.
Хакери, пов’язані зі спецслужбами рф, проводять масштабну кампанію з викрадення доступу до акаунтів у популярних месенджерах, зокрема Signal і WhatsApp. Про це пише Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
За даними американських правоохоронців, атаки спрямовані насамперед на користувачів із "високою розвідувальною цінністю" – чинних і колишніх посадовців, військових, політиків та журналістів.
Зловмисники вже отримали несанкціонований доступ до тисяч акаунтів, що дозволяє їм читати приватне листування, переглядати контакти, а також надсилати повідомлення від імені жертв
Такі злами також використовуються для подальших фішингових атак – через скомпрометовані акаунти хакери намагаються отримати доступ до нових жертв.
Водночас фахівці наголошують: шифрування месенджерів не було зламано. Основна причина компрометації – людський фактор.
Хакери видають себе за представників служб безпеки та виманюють у користувачів коди підтвердження, після чого отримують повний доступ до акаунтів
У Центрі також звертають увагу, що подібні атаки підтверджують і спецслужби Нідерландів, які раніше повідомляли про глобальну кампанію рф проти користувачів месенджерів.
