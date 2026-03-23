російські хакери атакують Signal і WhatsApp - під загрозою тисячі акаунтів

Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Популярнi новини
У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо23 березня, 06:49 • 15587 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді23 березня, 07:19 • 43781 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23 березня, 07:36 • 67009 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 19850 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14075 перегляди
Публікації
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
13:02 • 7870 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14425 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 20201 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Ексклюзив
09:58 • 31454 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 49246 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 57301 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 58677 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 56799 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 57565 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 54357 перегляди
російські хакери атакують Signal і WhatsApp - під загрозою тисячі акаунтів

Київ • УНН

 • 998 перегляди

Спецслужби рф викрадають доступ до месенджерів посадовців та військових через коди підтвердження. Шифрування не зламано, причиною є людський фактор.

Хакери, пов’язані зі спецслужбами рф, проводять масштабну кампанію з викрадення доступу до акаунтів у популярних месенджерах, зокрема Signal і WhatsApp. Про це пише Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

За даними американських правоохоронців, атаки спрямовані насамперед на користувачів із "високою розвідувальною цінністю" – чинних і колишніх посадовців, військових, політиків та журналістів.

Зловмисники вже отримали несанкціонований доступ до тисяч акаунтів, що дозволяє їм читати приватне листування, переглядати контакти, а також надсилати повідомлення від імені жертв

- зазначають у Центрі.

Такі злами також використовуються для подальших фішингових атак – через скомпрометовані акаунти хакери намагаються отримати доступ до нових жертв.

Водночас фахівці наголошують: шифрування месенджерів не було зламано. Основна причина компрометації – людський фактор.

Хакери видають себе за представників служб безпеки та виманюють у користувачів коди підтвердження, після чого отримують повний доступ до акаунтів

- йдеться у повідомленні.

У Центрі також звертають увагу, що подібні атаки підтверджують і спецслужби Нідерландів, які раніше повідомляли про глобальну кампанію рф проти користувачів месенджерів.

росія готує вбивства та саботаж у Німеччині для зупинки допомоги Україні - ЦПД22.03.26, 10:50 • 6844 перегляди

