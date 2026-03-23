российские хакеры атакуют Signal и WhatsApp - под угрозой тысячи аккаунтов
Киев • УНН
Спецслужбы рф похищают доступ к мессенджерам должностных лиц и военных через коды подтверждения. Шифрование не взломано, причиной является человеческий фактор.
Хакеры, связанные со спецслужбами РФ, проводят масштабную кампанию по похищению доступа к аккаунтам в популярных мессенджерах, в частности Signal и WhatsApp. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
По данным американских правоохранителей, атаки направлены прежде всего на пользователей с "высокой разведывательной ценностью" – действующих и бывших должностных лиц, военных, политиков и журналистов.
Злоумышленники уже получили несанкционированный доступ к тысячам аккаунтов, что позволяет им читать частную переписку, просматривать контакты, а также отправлять сообщения от имени жертв
Такие взломы также используются для дальнейших фишинговых атак – через скомпрометированные аккаунты хакеры пытаются получить доступ к новым жертвам.
В то же время специалисты отмечают: шифрование мессенджеров не было взломано. Основная причина компрометации – человеческий фактор.
Хакеры выдают себя за представителей служб безопасности и выманивают у пользователей коды подтверждения, после чего получают полный доступ к аккаунтам
В Центре также обращают внимание, что подобные атаки подтверждают и спецслужбы Нидерландов, которые ранее сообщали о глобальной кампании РФ против пользователей мессенджеров.
россия готовит убийства и саботаж в Германии для остановки помощи Украине - ЦПД22.03.26, 10:50 • 6842 просмотра