россия готовит убийства и саботаж в Германии для остановки помощи Украине - ЦПД

В Германии фиксируют рост уровня саботажа, шпионажа и других угроз безопасности со стороны россии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Глава Федеральной службы по охране конституции Германии Синан Селен заявил о росте уровня саботажа, шпионажа и других угроз безопасности. По его словам, иностранные игроки, прежде всего россия, демонстрируют большую готовность к риску и используют более широкий набор инструментов, не исключая даже убийств - говорится в сообщении.

В Берлине открыто признают, что россия воспринимает Германию как одного из главных противников, а основными целями внешних операций становятся логистика, оборонная промышленность и технологический сектор.

После 2022 года кремль существенно активизировал гибридные действия против Германии. Речь идет о комплексной стратегии, сочетающей кибератаки, дезинформацию, шпионаж и саботаж с целью ослабления поддержки Украины и подрыва единства ЕС. Важным направлением влияния также остаются выборы. В этих условиях ключевым становится создание комплексной системы реагирования на гибридные угрозы - говорится в сообщении.

Отчет Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о возможной новой войне россии против стран Балтии в течение двух лет после потенциального прекращения огня в Украине. россия также может начать "локальную" войну против одного соседа в течение шести месяцев.