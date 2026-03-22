22 марта, 02:48
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
россия готовит убийства и саботаж в Германии для остановки помощи Украине - ЦПД

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Спецслужбы Германии зафиксировали рост российского шпионажа и готовность кремля к убийствам. Главными целями стали логистика и оборонная сфера.

В Германии фиксируют рост уровня саботажа, шпионажа и других угроз безопасности со стороны россии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Глава Федеральной службы по охране конституции Германии Синан Селен заявил о росте уровня саботажа, шпионажа и других угроз безопасности. По его словам, иностранные игроки, прежде всего россия, демонстрируют большую готовность к риску и используют более широкий набор инструментов, не исключая даже убийств

В Берлине открыто признают, что россия воспринимает Германию как одного из главных противников, а основными целями внешних операций становятся логистика, оборонная промышленность и технологический сектор.

После 2022 года кремль существенно активизировал гибридные действия против Германии. Речь идет о комплексной стратегии, сочетающей кибератаки, дезинформацию, шпионаж и саботаж с целью ослабления поддержки Украины и подрыва единства ЕС. Важным направлением влияния также остаются выборы. В этих условиях ключевым становится создание комплексной системы реагирования на гибридные угрозы

Отчет Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о возможной новой войне россии против стран Балтии в течение двух лет после потенциального прекращения огня в Украине. россия также может начать "локальную" войну против одного соседа в течение шести месяцев.

Алла Киосак

Новости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Война в Украине
Европейский Союз
Германия
Украина
Берлин