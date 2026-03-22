росія готує вбивства та саботаж у Німеччині для зупинки допомоги Україні - ЦПД

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Спецслужби Німеччини зафіксували зростання російського шпигунства та готовність Кремля до вбивств. Головними цілями стали логістика та оборонна сфера.

росія готує вбивства та саботаж у Німеччині для зупинки допомоги Україні - ЦПД
Фото: ЦПД РНБО України

У Німеччині фіксують зростання рівня саботажу, шпигунства та інших загроз безпеці з боку росії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

Очільник Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Сінан Селен заявив про зростання рівня саботажу, шпигунства та інших загроз безпеці. За його словами, іноземні гравці, передусім росія, демонструють більшу готовність до ризику та використовують ширший набір інструментів, не виключаючи навіть вбивств



У Берліні відкрито визнають, що  росія сприймає Німеччину як одного з головних супротивників, а основними цілями зовнішніх операцій стають логістика, оборонна промисловість і технологічний сектор.

Після 2022 року кремль суттєво активізував гібридні дії проти Німеччини. Йдеться про комплексну стратегію, що поєднує кібератаки, дезінформацію, шпигунство і саботаж із метою послаблення підтримки України та підриву єдності ЄС. Важливим напрямом впливу також залишаються вибори. У цих умовах ключовим стає створення комплексної системи реагування на гібридні загрози





Звіт Мюнхенської безпекової конференції попереджає про можливу нову війну росії проти країн Балтії впродовж двох років після потенційного припинення вогню в Україні. росія також може розпочати "локальну" війну проти одного сусіда впродовж шести місяців.

Алла Кіосак

Світ
Кібератака
російська пропаганда
Війна в Україні
Європейський Союз
Німеччина
Україна
Берлін