росія готує вбивства та саботаж у Німеччині для зупинки допомоги Україні - ЦПД

У Німеччині фіксують зростання рівня саботажу, шпигунства та інших загроз безпеці з боку росії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Очільник Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Сінан Селен заявив про зростання рівня саботажу, шпигунства та інших загроз безпеці. За його словами, іноземні гравці, передусім росія, демонструють більшу готовність до ризику та використовують ширший набір інструментів, не виключаючи навіть вбивств - йдеться у дописі.

У Берліні відкрито визнають, що росія сприймає Німеччину як одного з головних супротивників, а основними цілями зовнішніх операцій стають логістика, оборонна промисловість і технологічний сектор.

Після 2022 року кремль суттєво активізував гібридні дії проти Німеччини. Йдеться про комплексну стратегію, що поєднує кібератаки, дезінформацію, шпигунство і саботаж із метою послаблення підтримки України та підриву єдності ЄС. Важливим напрямом впливу також залишаються вибори. У цих умовах ключовим стає створення комплексної системи реагування на гібридні загрози - йдеться у дописі.

Звіт Мюнхенської безпекової конференції попереджає про можливу нову війну росії проти країн Балтії впродовж двох років після потенційного припинення вогню в Україні. росія також може розпочати "локальну" війну проти одного сусіда впродовж шести місяців.