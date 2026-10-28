москву та підмосков'я масовано атакують дрони, в аеропортах обмежили польоти та розвернули літаки з Туреччини
Київ • УНН
Через масовану атаку дронів у московських аеропортах обмежили польоти. Два літаки з Туреччини повернулися до аеропортів вильоту.
Увечері 28 жовтня москва та московська область опинилися під масованою атакою безпілотників. Через загрозу ударів російська влада запровадила обмеження на роботу столичних аеропортів, а два пасажирські літаки, які прямували з Туреччини до москви, були змушені повернутися назад. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема ТАСС та ASTRA, пише УНН.
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За інформацією ТАСС із посиланням на авіадиспетчерські служби, росавіація тимчасово обмежила приймання та відправлення літаків в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський. Приблизно через годину обмеження в Жуковському скасували, тоді як два інші аеропорти продовжили приймати літаки лише за погодженням.
Мер москви сергій собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила вже 57 безпілотників, які прямували до російської столиці. Повітряну небезпеку в московській області оголосили приблизно о 22:00.
Під москвою повідомляють про серію вибухів
Тим часом читачі видання ASTRA повідомили про щонайменше три вибухи поблизу наро-фомінська, приблизно за 56 кілометрів від московської кільцевої автомобільної дороги.
За словами місцевих жителів, перед вибухами вони не чули характерного звуку безпілотників. Водночас із боку сусідньої калузької області, за їхніми свідченнями, вибухи лунали один за одним.
На тлі атаки два пасажирські літаки, які виконували рейси з Туреччини до москви, змінили маршрут і повернулися до аеропортів вильоту через обмеження у Внуково.
Інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає. Заяви російської влади щодо кількості збитих безпілотників незалежно не підтверджені.
Уночі на території рф було гучно, горіли заводи та лунали вибухи: куди прилетіло28.10.26, 07:48 • 18599 переглядiв