Москву и Подмосковье массированно атакуют дроны, в аэропортах ограничили полёты и развернули самолёты из Турции

Вечером 28 октября Москва и Московская область оказались под массированной атакой беспилотников. Из-за угрозы ударов российские власти ввели ограничения на работу столичных аэропортов, а два пассажирских самолёта, следовавших из Турции в Москву, были вынуждены вернуться обратно. Об этом сообщают российские СМИ, в частности ТАСС и ASTRA, пишет УНН.

Детали

По информации ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы, Росавиация временно ограничила приём и отправление самолётов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Примерно через час ограничения в Жуковском отменили, тогда как два других аэропорта продолжили принимать самолёты только по согласованию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы уже сбила 57 беспилотников, направлявшихся к российской столице. Воздушную опасность в Московской области объявили примерно в 22:00.

Под Москвой сообщают о серии взрывов

Тем временем читатели издания ASTRA сообщили как минимум о трёх взрывах возле Наро-Фоминска, примерно в 56 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги.

По словам местных жителей, перед взрывами они не слышали характерного звука беспилотников. В то же время со стороны соседней Калужской области, по их свидетельствам, взрывы раздавались один за другим.

На фоне атаки два пассажирских самолёта, выполнявших рейсы из Турции в Москву, изменили маршрут и вернулись в аэропорты вылета из-за ограничений во Внуково.

Информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших пока нет. Заявления российских властей относительно количества сбитых беспилотников независимо не подтверждены.

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