Старшеклассники смогут завершить обучение в своих школах даже после изменения их статуса. Это касается школьников, которые обучаются по двухлетней программе старшей школы. Об этом УНН пишет со ссылкой на закон №5042-IX, который опубликован в газете "Голос Украины" и вступит в силу в конце декабря.

Детали

В понедельник, 23 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №15082-д "О внесении изменения в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" относительно обеспечения завершения получения полного общего среднего образования учащимися, которые в 2026/2027 учебном году получают профильное среднее образование в рамках двухлетней старшей школы, в том же учреждении общего среднего образования, в которое они были зачислены (переведены)".

Во вторник, 24 ноября, он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". В переходных положениях указывается, что закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 25 декабря.

За это время Кабмин должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом, а также обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Указанный закон был принят Верховной Радой 29 октября. Он предусматривает, что учащиеся, которые в 2026/2027 учебном году получают профильное среднее образование в рамках двухлетней старшей школы, смогут завершить обучение в том же учреждении, в которое их зачислили или перевели.

Прежде всего речь идет о нынешних десятиклассниках, которые обучаются по Государственному стандарту 2011 года. Они получат возможность закончить 11-й класс в своей школе и получить свидетельство о полном общем среднем образовании, даже если к тому времени учреждение изменит свой тип и станет гимназией. В частности, если школу реорганизуют из лицея в гимназию, учащимся разрешат продолжить обучение по действующей двухлетней программе до ее завершения.

Если же образовательное учреждение присоединят к другому, школьники смогут завершить обучение в учреждении, которое станет его правопреемником.

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