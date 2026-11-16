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Зеленский посмертно наградил Вячеслава Брюховецкого орденом Свободы

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Вячеслав Брюховецкий посмертно получил орден Свободы за вклад в развитие образования и науки и возрождение НаУКМА. В 2007 году он стал Героем Украины.

Зеленский посмертно наградил Вячеслава Брюховецкого орденом Свободы
Орден Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом Свободы посмертно почетного президента Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслава Брюховецкого. Как сообщили в Офисе Президента, эта награда — за значительные личные заслуги в развитии украинского образования и науки, возрождении Национального университета «Киево-Могилянская академия», активную и смелую общественную деятельность и воспитание ценностной патриотической молодежи, передает УНН.

Как отметили в ОП, Вячеслав Брюховецкий внес вклад в восстановление независимости Украины, был одним из инициаторов «Народного Руха Украины». В 1991 году инициировал возрождение Киево-Могилянской академии. В то время в корпусах бывшей академии находилось Высшее военно-морское политическое училище, и первый кабинет Вячеслав Брюховецкий выиграл в шахматы у руководителя училища контр-адмирала Александра Коровина. Именно в том кабинете и началась работа по возрождению Киево-Могилянской академии.

При руководстве Вячеслава Брюховецкого университет внедрил независимое вступительное тестирование, бакалаврскую и магистерскую подготовку, свободный выбор дисциплин и междисциплинарное обучение. Вячеслав Брюховецкий также способствовал возрождению Острожской академии и созданию Николаевского филиала НаУКМА, который впоследствии масштабировался в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

Кроме того, Вячеслав Брюховецкий возвращал в научный оборот украинское интеллектуальное наследие. Как участник группы «Первого декабря» он присоединился к утверждению принципов Украинской хартии свободного человека.

В 2007 году был удостоен звания Героя Украины.

Напомним

Умер Вячеслав Брюховецкий — Герой Украины, один из основателей «Народного Руха Украины» и возродитель Киево-Могилянской академии.

Антонина Туманова

КультураОбразование
Владимир Зеленский