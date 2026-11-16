Зеленський посмертно нагородив В’ячеслава Брюховецького орденом Свободи

$45.430.0450.220.12
ukenru
17:24 • 5550 перегляди
ЄС представить 22-й пакет санкцій проти росії у найближчі дні - Каллас
17:00 • 8896 перегляди
"Шостий блекаут за останні два тижні" - Дніпро знеструмлений після атак рф
15:28 • 15309 перегляди
"Особу підтверджено": новим Джеймсом Бондом стане Роберт ПаттінсонVideo
Ексклюзив
15:23 • 13365 перегляди
Понад 700 тисяч гектарів: у прокуратурі розповіли про повернення державі земель НААН України
15:14 • 10762 перегляди
Трамп "не чув" про нові обмеження Starshield для України
14:53 • 10800 перегляди
Завтра відбудеться засідання "Рамштайну" - які потреби України представить міністр оборони Євген Хмара
14:51 • 10079 перегляди
Залишиться в дивізіоні В чи вилетить у дивізіон С - анонс вирішального матчу Ліги націй Україна-ГрузіяPhoto
14:34 • 14158 перегляди
Хто складає меню та куди скаржитися на неякісні продукти - як армія закуповує харчування для військовихPhoto
14:13 • 11689 перегляди
путін і Сі Цзіньпін 18 листопада обговорять Україну на робочому сніданку
Ексклюзив
14:13 • 16142 перегляди
Чи міг обшук НАБУ поставити під загрозу агентів СБУ: юрист пояснив ризики розголошення секретної інформації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
5.6м/с
70%
752мм
Популярнi новини
У ЄС визначилися зі способом надати Україні ще €45 млрд - FT16 листопада, 08:20 • 24530 перегляди
Китай, рф і США відмовилися погоджувати порядок денний саміту Сі, путіна і Трампа - ЗМІ16 листопада, 09:17 • 21387 перегляди
ЄС схвалив рекордний транш Україні майже на 8 мільярдів євро16 листопада, 10:00 • 24185 перегляди
У Данії злодії погрожуючи вкрали у магазині колекційні картки Pokémon на €130 00016 листопада, 10:31 • 28773 перегляди
Звільнення жінки-військовослужбовиці: чи має значення, від якого шлюбу народжена дитина?
Ексклюзив
16 листопада, 11:15 • 28464 перегляди
Публікації
Санкції проти рф та мільярди євро для України: головні підсумки засідання Ради ЄС 16 листопада16:01 • 7736 перегляди
Хто складає меню та куди скаржитися на неякісні продукти - як армія закуповує харчування для військовихPhoto14:34 • 14158 перегляди
Чи міг обшук НАБУ поставити під загрозу агентів СБУ: юрист пояснив ризики розголошення секретної інформації
Ексклюзив
14:13 • 16142 перегляди
Кримінальна відповідальність для “дропів” та штрафи для ТЦК - в Україні запрацював новий закон13:24 • 20550 перегляди
За роботу під обстрілами пропонують особливі пільги: хто зможе отримати подвійний стаж і компенсацію комуналки16 листопада, 12:15 • 21012 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Урсула фон дер Ляєн
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
“Ми про це не говорили” - Мальдера про можливу відставку після серії поразок у Лізі націй17:58 • 378 перегляди
Хабіб Нурмагомедов домовився з владою ОАЕ про звільнення свого брата Усмана після бійки з Двалішвілі 17:05 • 2202 перегляди
У Мексиці помер легендарний наркобарон Мігель Анхель Фелікс Гальярдо, який став героєм серіалу "Нарко: Мексика"Photo16:27 • 2864 перегляди
"Особу підтверджено": новим Джеймсом Бондом стане Роберт ПаттінсонVideo15:28 • 15309 перегляди
У Берліні на аукціон виставили бункер за майже 400 тисяч євро - що отримає покупецьPhoto15:05 • 5586 перегляди
Актуальне
Серіали
Опалення
Техніка
Starlink
The Washington Post

Зеленський посмертно нагородив В’ячеслава Брюховецького орденом Свободи

Київ • УНН

 • 426 перегляди

В’ячеслав Брюховецький посмертно отримав орден Свободи за внесок у розвиток освіти й науки та відродження НаУКМА. У 2007 році він став Героєм України.

Зеленський посмертно нагородив В’ячеслава Брюховецького орденом Свободи
Орден Свободи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно почесного президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" В’ячеслава Брюховецького. Як повідомили в Офісі Президента, ця відзнака – за значні особисті заслуги в розвитку української освіти й науки, відродження Національного університету "Києво-Могилянська академія", активну й сміливу громадську діяльність та виховання ціннісної патріотичної молоді, передає УНН.

Як відзначили в ОП, В’ячеслав Брюховецький зробив внесок у відновлення незалежності України, був одним з ініціаторів "Народного Руху України". У 1991 році ініціював відродження Києво-Могилянської академії. На той час у корпусах колишньої академії було Вище військово-морське політичне училище, і перший кабінет В’ячеслав Брюховецький виграв у шахи в керівника училища контрадмірала Олександра Коровіна. Саме в тому кабінеті й почалася робота над відродженням Києво-Могилянської академії.

За керівництва Вʼячеслава Брюховецького університет запровадив незалежне вступне тестування, бакалаврську й магістерську підготовку, вільний вибір дисциплін і міждисциплінарне навчання. В’ячеслав Брюховецький також сприяв відродженню Острозької академії та створенню Миколаївської філії НаУКМА, яка згодом масштабувалася в Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Крім того, В’ячеслав Брюховецький повертав до наукового обігу українську інтелектуальну спадщину. Як учасник групи "Першого грудня" долучився до утвердження принципів Української хартії вільної людини.

У 2007 році був удостоєний звання Героя України.

Нагадаємо

Помер В'ячеслав Брюховецький - Герой України, один із засновників "Народного Руху України" та відроджувач Києво-Могилянської академії.

Антоніна Туманова

КультураОсвіта
Володимир Зеленський