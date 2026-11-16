Зеленський посмертно нагородив В’ячеслава Брюховецького орденом Свободи

Орден Свободи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно почесного президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" В’ячеслава Брюховецького. Як повідомили в Офісі Президента, ця відзнака – за значні особисті заслуги в розвитку української освіти й науки, відродження Національного університету "Києво-Могилянська академія", активну й сміливу громадську діяльність та виховання ціннісної патріотичної молоді, передає УНН.

Як відзначили в ОП, В’ячеслав Брюховецький зробив внесок у відновлення незалежності України, був одним з ініціаторів "Народного Руху України". У 1991 році ініціював відродження Києво-Могилянської академії. На той час у корпусах колишньої академії було Вище військово-морське політичне училище, і перший кабінет В’ячеслав Брюховецький виграв у шахи в керівника училища контрадмірала Олександра Коровіна. Саме в тому кабінеті й почалася робота над відродженням Києво-Могилянської академії.

За керівництва Вʼячеслава Брюховецького університет запровадив незалежне вступне тестування, бакалаврську й магістерську підготовку, вільний вибір дисциплін і міждисциплінарне навчання. В’ячеслав Брюховецький також сприяв відродженню Острозької академії та створенню Миколаївської філії НаУКМА, яка згодом масштабувалася в Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Крім того, В’ячеслав Брюховецький повертав до наукового обігу українську інтелектуальну спадщину. Як учасник групи "Першого грудня" долучився до утвердження принципів Української хартії вільної людини.

У 2007 році був удостоєний звання Героя України.

Нагадаємо

Помер В'ячеслав Брюховецький - Герой України, один із засновників "Народного Руху України" та відроджувач Києво-Могилянської академії.