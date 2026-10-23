Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов

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В Украине уточнили правила доступа к укрытиям, расположенным в школах и детских садах. Отныне укрываться там от обстрелов людям, не имеющим отношения к работе в этих учреждениях, можно только по отдельному решению местных властей и при соблюдении установленных требований безопасности.

УНН рассказывает, что предусматривают новые правила, кто сможет пользоваться школьными укрытиями, будут ли туда пускать людей ночью и куда обращаться в случае отказа.

Кабмин изменил правила доступа к укрытиям в школах и детсадах

Кабинет Министров Украины постановлением №1288 от 15 октября 2026 года внес изменения в нормативные акты, регулирующие использование защитных сооружений гражданской защиты. Документ официально опубликовали 21 октября, и с этой даты все новые положения вступили в силу.

Изменения касаются, в частности, укрытий, расположенных непосредственно в зданиях учреждений дошкольного и общего среднего образования или на их территориях. Основной принцип заключается в том, что во время очного обучения приоритет в использовании таких сооружений имеют дети и работники учреждений образования. Но в случае со школами правительство всё же предусмотрело возможность совместного использования укрытий с другими жителями общины.

Отметим, что называть это положение абсолютно новым запретом для населения, как это преподносят в соцсетях и некоторых Telegram-каналах, некорректно. Ограничения доступа посторонних лиц к укрытиям учреждений образования во время очного обучения действовали и ранее: соответствующие положения закрепило постановление Кабмина №1331 от 19 декабря 2023 года. Новое решение правительства прежде всего детализирует порядок совместного использования школьных укрытий, требования к безопасности детей и обязанности ответственных лиц.

Кто может укрываться в укрытиях детсадов и школ

Для детских садов в Украине действуют отдельные правила. Согласно части пятой статьи 52 Закона Украины "О дошкольном образовании", защитные сооружения, находящиеся на балансе или территории таких учреждений, используются исключительно для защиты участников образовательного процесса. К ним относятся воспитанники детсадов, воспитатели, помощники воспитателей, другие работники учреждения, а также родители воспитанников. Такой перечень определяет статья 18 Закона Украины "О дошкольном образовании".

В школах во время очного обучения укрытия также предназначены для участников образовательного процесса. Речь прежде всего идет о школьниках, педагогических и других работниках. При этом статья 52 Закона Украины "Об образовании" относит к участникам образовательного процесса и родителей учащихся, тогда как их пребывание в детсадах каждое учреждение регулирует отдельно.

Ранее Служба образовательного омбудсмена разъясняла, что родители, которых воздушная тревога застала непосредственно в школе, имеют право находиться в укрытии вместе с другими участниками образовательного процесса. Но при этом администрация должна учитывать вместимость защитного сооружения.

Для посторонних граждан, в частности жителей соседних домов, будут действовать другие условия. Воспользоваться школьным укрытием они смогут в соответствии с установленным порядком доступа.

При каких условиях в школьные укрытия разрешат пускать других граждан

Постановление №1288 предусматривает возможность одновременного пребывания в школьных укрытиях учащихся, работников учреждения и других категорий населения. Однако для этого необходимо отдельное решение местного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления. Кроме того, порядок пользования школьным укрытием определяет его балансодержатель, в частности учредитель или руководитель учреждения образования, с учетом требований соответствующей военной администрации.

Прежде чем разрешить совместное использование укрытия, необходимо оценить, позволяют ли его площадь, оборудование и организация доступа обеспечить надлежащую защиту всех людей. В частности, там должны быть отдельные зоны для школьников и других граждан, маршруты передвижения, правила поведения и порядок допуска посторонних лиц. Кроме того, необходимо предусмотреть ограничение доступа к другим помещениям учебного заведения. То есть жители, которым разрешили пользоваться укрытием, не получают права свободно передвигаться по школе.

Важно, что наличие свободных мест в школьном укрытии само по себе не означает автоматического разрешения для посторонних лиц. Если соответствующего решения местных властей нет, во время очного обучения доступ к укрытию для других гражданских лиц ограничат.

Как будут работать школьные укрытия ночью, в выходные и во время каникул

Постановление №1288 предусматривает, что ночью, в выходные и праздничные дни гражданских лиц в укрытие в помещении (на территории) школы должны сопровождать. Это могут делать охранники или технические работники.

Во время школьных каникул жителям близлежащих домов, которые планируют пользоваться школьным укрытием, также будет необходимо учитывать фактический режим работы учреждения и утверждённые условия пользования укрытием. Поэтому людям стоит заранее выяснить, работает ли ближайшее школьное укрытие ночью и кто отвечает за его открытие.

Ещё одно важное изменение касается комендантского часа. Постановление №1288 предусматривает исключение для людей, которые направляются в укрытие во время воздушной тревоги или возвращаются из него после отбоя. Однако такое исключение не означает общего разрешения передвигаться по городу в комендантский час с другой целью.

Как будут обеспечивать безопасность детей в общих укрытиях

Одним из главных условий допуска посторонних граждан в школьные укрытия остаётся обеспечение безопасности учащихся. Если местные власти разрешили одновременное пребывание школьников и других жителей общины, администрация учреждения должна организовать пространство таким образом, чтобы разные категории посетителей были максимально разграничены.

Прежде всего речь идёт о выделении отдельных зон пребывания. По возможности для учащихся и других граждан могут оборудовать разные помещения. Кроме того, маршруты передвижения школьников и посторонних лиц к укрытию и обратно должны как можно меньше пересекаться.

В течение всего времени пребывания детей в укрытии должны находиться учителя. Также предусмотрено привлечение психолога и сотрудника полиции ( или службы охраны, если такая имеется в школе).

Особое внимание уделяют санитарным условиям. Для участников образовательного процесса необходимо обеспечить отдельные санузлы.

Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено обустройство специальной комнаты или обособленной части помещения, где они смогут получить психологическую поддержку и необходимые психолого-педагогические услуги. Также при организации доступа должны учитываться потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Как узнать, можно ли пользоваться укрытием ближайшей школы

Информация о школьных укрытиях, доступных для посторонних граждан, должна публиковаться на официальных вебпорталах учредителей учреждений образования или самих учебных заведений.

Прежде всего людям стоит проверить официальный сайт ближайшей школы, местного совета или соответствующего управления образования. Если необходимой информации нет, можно обратиться непосредственно к администрации школы или органу местного самоуправления. При этом целесообразно уточнить не только возможность доступа, но и конкретный вход в укрытие, часы его работы и порядок попадания внутрь во время тревоги.

Найти альтернативные защитные сооружения можно также через приложение "Дія". В разделе "Незламність" доступна карта укрытий, где можно посмотреть их расположение и проложить маршрут.

Что делать, если во время воздушной тревоги не пускают в школьное укрытие

В случае отказа в доступе прежде всего необходимо выяснить, предусмотрено ли использование конкретного укрытия посторонними лицами. Если школа проводит очное обучение, а местные власти не приняли решения о совместном использовании защитного сооружения, ограничение доступа для посторонних граждан законно.

Если укрытие официально разрешили использовать другим гражданским лицам, однако оно закрыто или людям отказывают, можно обратиться к администрации учреждения, балансодержателю укрытия или местным властям. Также об этом можно сообщить в полицию по номеру 102 или в ГСЧС по номеру 101.

По возможности следует зафиксировать адрес укрытия, время инцидента и обстоятельства отказа. Фото- или видеоматериалы могут помочь при дальнейшем рассмотрении обращения.

Когда во время обстрела доступ к школьному укрытию невозможен, необходимо как можно скорее воспользоваться ближайшим доступным защитным сооружением. Не стоит тратить время на споры у запертых дверей, когда существует угроза ракетного удара. Если при этом добраться до оборудованного укрытия невозможно, необходимо искать самое безопасное доступное место в соответствии с рекомендациями ГСЧС, избегая окон, стеклянных конструкций и других опасных участков.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что в одной из столичных школ людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги.