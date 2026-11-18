В Одесской области во время строительства укрытия просело здание лицея
Киев • УНН
В Лиманском во время строительства укрытия дала усадку здания лицея. Документацию изучат, а эксперты определят решение для укрепления.
В поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области во время строительства укрытия произошла осадка здания лицея. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.
Детали
По его словам, в учреждении длительное время не решались проблемные вопросы, связанные со строительством укрытия.
Во время проведения строительных работ здание лицея дало осадку. Сейчас будет детально изучена имеющаяся документация и получены необходимые заключения экспертов
Он подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти техническое решение, укрепить здание и завершить строительство укрытия.
Напомним
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