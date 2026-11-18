Каждый второй запущенный рф дрон ночью - реактивный: сколько уничтожили

Каждый второй запущенный рф дрон ночью - реактивный: сколько уничтожили

Каждый второй запущенный рф дрон ночью - реактивный: сколько уничтожили

Каждый второй запущенный рф дрон ночью - реактивный: сколько уничтожили

Гросси хочет назначить российского чиновника на руководящую должность в МАГАТЭ — Украина решительно протестует

Гросси хочет назначить российского чиновника на руководящую должность в МАГАТЭ — Украина решительно протестует

Гросси хочет назначить российского чиновника на руководящую должность в МАГАТЭ — Украина решительно протестует

Гросси хочет назначить российского чиновника на руководящую должность в МАГАТЭ — Украина решительно протестует

В Пентагоне раскритиковали удары Украины по объектам Wildberries в рф

В Пентагоне раскритиковали удары Украины по объектам Wildberries в рф

В Пентагоне раскритиковали удары Украины по объектам Wildberries в рф

В Пентагоне раскритиковали удары Украины по объектам Wildberries в рф