В Украине рассматривают возможность изменения правил предоставления отсрочки от мобилизации мужчинам, получающим образование. Соответствующие вопросы обсуждаются в Министерстве обороны и других государственных ведомствах. Об этом заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в интервью украинским СМИ, передает УНН.

Детали

По словам главы МОН, основанием для обсуждения законодательных изменений стало существенное увеличение количества мужчин призывного возраста, поступающих в учебные заведения после начала полномасштабного российского вторжения. В то же время министр подчеркнул, что вопрос ограничения отсрочки выходит за пределы компетенции образовательного ведомства, поскольку непосредственно касается прав граждан.

Могут ли студентов лишить права на отсрочку

Во время интервью Бутенко спросили, возможно ли ввести дополнительные ограничения для абитуриентов, чтобы предотвратить использование учебы как способа уклонения от мобилизации. Министр подтвердил, что законодательный механизм для этого существует.

Юридически это возможно путем внесения изменений в законодательство о мобилизации, чтобы изменить право на получение отсрочки в связи с получением образования - сказал он.

По словам Бутенко, соответствующая дискуссия уже продолжается в Министерстве обороны и других государственных органах. Однако для реализации возможных ограничений необходимо пересматривать именно законодательство о мобилизации, а не нормы, регулирующие право граждан на образование.

На вопрос о возможном введении возрастного ценза Бутенко не выразил однозначной поддержки такой инициативы. Вместо этого он отметил, что оценить ее целесообразность можно будет только после ознакомления со всеми положениями соответствующего законопроекта.

Более 100 тысяч мужчин поступили в учебные заведения за один год

Одной из причин пересмотра подходов к студенческим отсрочкам в МОН называют существенный рост количества мужчин старше 25 лет, решивших продолжить обучение во время полномасштабной войны.

По словам Бутенко, такая тенденция наблюдается с 2022 года, а наибольшее количество поступающих соответствующей возрастной категории зафиксировали в 2024 году. Тогда, согласно данным, приведенным министром, в различные учебные заведения поступили более 100 тысяч мужчин старше 25 лет. Глава МОН уточнил, что речь идет не только об университетах. Значительное количество таких поступающих выбирает учреждения профессионального и профессионального предвысшего образования. При этом министр признал, что многие мужчины соответствующей возрастной категории действительно учатся, посещают занятия и приобретают новые профессиональные навыки.

Отдельное внимание в МОН обратили на соотношение студентов разных возрастных категорий в учебных заведениях. Во многих украинских университетах доля студентов старше 25 лет составляет около 2,5% от общего контингента. В то же время в отдельных частных учебных заведениях этот показатель достигал 90%. Такие существенные различия стали одним из факторов, привлекших внимание государственных органов к возможному использованию обучения для получения отсрочки от мобилизации.

С 2025 года отчислили около 50 тысяч мужчин

Для проверки фактического обучения студентов Министерство образования и науки совместно с Государственной службой качества образования проводит соответствующие контрольные мероприятия. В частности, проверяется, посещают ли соискатели образования учебные занятия, выполняют ли задания, предусмотренные образовательными программами, и есть ли подтверждение их участия в образовательном процессе.

По информации главы профильного министерства, с 2025 года за невыполнение учебного плана из учебных заведений отчислили примерно 50 тысяч мужчин старше 25 лет. Министр объяснил, что во время проверок выявляют случаи, когда учебные заведения не могут подтвердить фактическое обучение студентов.

Глава МОН также подчеркнул важность сохранения возможности получать образование для тех граждан, которые действительно намерены учиться и выполняют требования образовательных программ. По его мнению, университеты должны обеспечивать надлежащий уровень качества обучения и ответственно относиться к собственной академической автономии.

Кто сейчас имеет право на отсрочку от мобилизации

По состоянию на 19 ноября 2026 года в Украине продолжают действовать установленные законодательством правила предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации для лиц, получающих образование.

В соответствии со статьёй 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право на отсрочку имеют получатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, более высокий, чем ранее полученный, с соблюдением установленной законом последовательности. Также соответствующее право предусмотрено для докторантов и лиц, зачисленных на обучение в интернатуру.

При этом право на отсрочку зависит от выполнения установленных законодательством условий. В частности, если гражданин уже имеет диплом магистра и повторно поступает на магистерскую программу, такое обучение само по себе не создаёт оснований для студенческой отсрочки. Аналогично обучение по заочной форме не предусматривает предоставления отсрочки только на основании получения образования.

В то же время действующее законодательство не устанавливает общего запрета на получение студенческой отсрочки после достижения 25-летнего возраста. Определяющими остаются форма обучения, последовательность получения образования и другие предусмотренные законом условия.

На какой срок студентам предоставляют отсрочку

В августе 2026 года Кабинет министров утвердил изменения в порядок проведения призыва во время мобилизации, которые, в частности, касаются сроков студенческих отсрочек. В соответствии с обновлёнными правилами отсрочка для получателей образования предоставляется на период учебного семестра, но не более чем на шесть месяцев и не оформляется сразу на весь период получения образования.

В то же время при условии сохранения законных оснований предусмотрена возможность автоматического продления отсрочки на основании информации из государственных реестров.

Для оформления и проверки соответствующего статуса граждане могут пользоваться приложением "Резерв+". Данные об обучении проверяются, в частности, через Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

В случаях, когда оформить отсрочку онлайн невозможно, документы можно подать через центр предоставления административных услуг. При этом решение о наличии оснований для отсрочки принимается в соответствии с действующим законодательством, а не на основании заявлений или предложений должностных лиц относительно его будущих изменений.

Контекст

Отметим, что ограничить студенческие отсрочки предлагали и ранее. Вопрос пересмотра условий предоставления отсрочки для получателей образования уже поднимался на законодательном уровне.

В частности, 15 августа 2025 года Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13634 о внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ касался прав педагогических работников и получателей образования и предусматривал пересмотр отдельных условий предоставления отсрочки от мобилизации. Законодательная инициатива, в частности, поднимала вопрос о дополнительных ограничениях для отдельных категорий студентов и уточнении условий получения образования, которые могут быть основанием для отсрочки.

В сентябре 2025 года профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять документ за основу в первом чтении. Однако законопроект так и не был принят.

Могут ли мобилизовать студентов после возможных изменений

Несмотря на заявление главы МОН о межведомственных обсуждениях, в настоящее время нет оснований утверждать, что решение об отмене отсрочки для всех студентов уже принято. Остаётся неизвестным, предложат ли ограничения исключительно для мужчин определённой возрастной категории или они будут зависеть от уровня образования, даты поступления либо других критериев.

Также пока нет информации о том, могут ли потенциальные изменения распространяться на граждан, которые уже обучаются и имеют надлежащим образом оформленную отсрочку. Ответы на эти вопросы будут зависеть от содержания будущих законодательных инициатив, если они будут подготовлены и внесены на рассмотрение Верховной рады.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен решить одну из проблем со студенческими отсрочками от мобилизации. Речь идет о случаях, когда человека отчислили из университета до завершения обучения, диплом он не получил, а впоследствии решил продолжить получать тот же уровень образования.