В Україні розглядають можливість зміни правил надання відстрочки від мобілізації чоловікам, які здобувають освіту. Відповідні питання обговорюються у Міністерстві оборони та інших державних відомствах. Про це заявив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко в інтерв'ю українським медіа, передає УНН.

Деталі

За словами очільника МОН, підставою для обговорення законодавчих змін стало суттєве збільшення кількості чоловіків мобілізаційного віку, які вступають до закладів освіти після початку повномасштабного російського вторгнення. Водночас міністр наголосив, що питання обмеження відстрочки виходить за межі компетенції освітнього відомства, адже безпосередньо стосується прав громадян.

Чи можуть студентів позбавити права на відстрочку

Під час інтерв'ю Бутенка запитали, чи можливо запровадити додаткові обмеження для вступників, щоб запобігти використанню навчання як способу уникнення мобілізації. Міністр підтвердив, що законодавчий механізм для цього існує.

Юридично це можливо через зміни до законодавства про мобілізацію, щоб змінити право на отримання відстрочки внаслідок освіти - сказав він.

За словами Бутенка, відповідна дискусія вже триває у Міністерстві оборони та інших державних органах. Проте для реалізації можливих обмежень необхідно переглядати саме законодавство про мобілізацію, а не норми, які регулюють право громадян на освіту.

На запитання щодо можливого запровадження вікового цензу Бутенко не висловив однозначної підтримки такої ініціативи. Натомість він зауважив, що оцінювати її доцільність можна буде лише після ознайомлення з усіма положеннями відповідного законопроєкту.

Понад 100 тисяч чоловіків вступили до закладів освіти за один рік

Однією з причин перегляду підходів до студентських відстрочок у МОН називають суттєве зростання кількості чоловіків старше 25 років, які вирішили продовжити навчання під час повномасштабної війни.

За словами Бутенка, така тенденція спостерігається з 2022 року, а найбільшу кількість вступників відповідної вікової категорії зафіксували у 2024 році. Тоді, за даними, які навів міністр, до різних закладів освіти вступили понад 100 тисяч чоловіків віком понад 25 років. Очільник МОН уточнив, що йдеться не лише про університети. Значна кількість таких вступників обирає заклади професійної та фахової передвищої освіти. При цьому міністр визнав, що чимало чоловіків відповідної вікової категорії справді навчаються, відвідують заняття та здобувають нові професійні навички.

Окрему увагу в МОН звернули на співвідношення студентів різних вікових категорій у закладах освіти. У багатьох українських університетах частка студентів старше 25 років становить близько 2,5% від загального контингенту. Водночас в окремих приватних закладах освіти цей показник сягав 90%. Такі суттєві відмінності стали одним із факторів, які привернули увагу державних органів до можливого використання навчання для отримання відстрочки від мобілізації.

Із 2025 року відрахували близько 50 тисяч чоловіків

Для перевірки фактичного навчання студентів Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти проводить відповідні заходи контролю. Зокрема, перевіряється, чи відвідують здобувачі освіти навчальні заняття, чи виконують передбачені освітніми програмами завдання та чи є підтвердження їхньої участі в освітньому процесі.

За інформацією очільника профільного міністерства, з 2025 року через невиконання навчального плану із закладів освіти відрахували приблизно 50 тисяч чоловіків віком понад 25 років. Міністр пояснив, що під час перевірок виявляють випадки, коли навчальні заклади не можуть підтвердити фактичне навчання студентів.

Очільник МОН також наголосив на важливості збереження можливості отримувати освіту для тих громадян, які дійсно мають намір навчатися та виконують вимоги освітніх програм. На його думку, університети повинні забезпечувати належний рівень якості навчання та відповідально ставитися до власної академічної автономії.

Хто має право на відстрочку від мобілізації зараз

Станом на 19 листопада 2026 року в Україні продовжують діяти встановлені законодавством правила надання відстрочки від призову під час мобілізації здобувачам освіти.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та отримують рівень освіти, вищий за раніше здобутий, із дотриманням встановленої законом послідовності. Також відповідне право передбачене для докторантів та осіб, зарахованих на навчання до інтернатури.

При цьому право на відстрочку залежить від виконання визначених законодавством умов. Зокрема, якщо громадянин уже має диплом магістра та повторно вступає на магістерську програму, таке навчання саме по собі не створює підстав для студентської відстрочки. Аналогічно навчання за заочною формою не передбачає надання відстрочки лише на підставі здобуття освіти.

Водночас чинне законодавство не встановлює загальної заборони на отримання студентської відстрочки після досягнення 25-річного віку. Визначальними залишаються форма навчання, послідовність здобуття освіти та інші передбачені законом умови.

На який термін студентам надають відстрочку

У серпні 2026 року Кабінет Міністрів затвердив зміни до порядку проведення призову під час мобілізації, які, зокрема, стосуються строків студентських відстрочок. Відповідно до оновлених правил, відстрочка для здобувачів освіти надається на період навчального семестру, але не більше ніж на шість місяців та не оформлюється одразу на весь період здобуття освіти.

Водночас за умови збереження законних підстав передбачена можливість автоматичного продовження відстрочки на основі інформації з державних реєстрів.

Для оформлення та перевірки відповідного статусу громадяни можуть користуватися застосунком "Резерв+". Дані про навчання перевіряються, зокрема, через Єдину державну електронну базу з питань освіти.

У випадках, коли оформити відстрочку онлайн неможливо, документи можна подати через центр надання адміністративних послуг. При цьому рішення про наявність підстав для відстрочки ухвалюється відповідно до чинного законодавства, а не на підставі заяв чи пропозицій посадовців щодо його майбутніх змін.

Контекст

Зауважимо, що обмежити студентські відстрочки пропонували і раніше. Питання перегляду умов надання відстрочки для здобувачів освіти вже порушувалося на законодавчому рівні.

Зокрема, 15 серпня 2025 року Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13634 щодо внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ стосувався прав педагогічних працівників і здобувачів освіти та передбачав перегляд окремих умов надання відстрочки від мобілізації. Законодавча ініціатива, зокрема, порушувала питання додаткових обмежень для окремих категорій студентів та уточнення умов здобуття освіти, які можуть бути підставою для відстрочки.

У вересні 2025 року профільний парламентський комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити документ за основу в першому читанні. Проте законопроєкт так і не ухвалили.

Чи можуть мобілізувати студентів після можливих змін

Попри заяву очільника МОН про міжвідомчі обговорення, наразі немає підстав стверджувати, що рішення про скасування відстрочки для всіх студентів уже ухвалили. Залишається невідомим, чи запропонують обмеження виключно для чоловіків певної вікової категорії, чи вони залежатимуть від рівня освіти, дати вступу або інших критеріїв.

Також поки немає інформації про те, чи можуть потенційні зміни поширюватися на громадян, які вже навчаються та мають належним чином оформлену відстрочку. Відповіді на ці питання залежатимуть від змісту майбутніх законодавчих ініціатив, якщо їх буде підготовлено та внесено на розгляд Верховної Ради.

Доповнення

В прес-службі Міністерства уточнили, що запитання журналіста стосувалося юридичної можливості недопуску вступників призовного віку до вступу до закладів вищої освіти. Права на відстрочку чинних здобувачів освіти це не стосується.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має вирішити одну з проблем зі студентськими відстрочками від мобілізації. Йдеться про випадки, коли людину відрахували з університету до завершення навчання, диплома вона не отримала, а згодом вирішила продовжити здобувати той самий освітній рівень.