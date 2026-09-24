Российская атака на ферму в Харьковской области унесла жизни семи человек, много раненых

Фото: t.me/synegubov

россия атаковала аграрное предприятие в Харьковской области утром 24 сентября. Известно о 7 погибших и как минимум 10 пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и Премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Детали

Синегубов сначала сообщил о 6 погибших в результате атаки врага на ферму в Старой Гнилице сегодня утром.

"На эту минуту у нас уже 12 пострадавших из-за удара рф по агропредприятию в Старой Гнилице. Всем раненым оказывается медицинская помощь. Профильные специалисты работают на месте атаки", - позже отметил глава ОВА.

Премьер впоследствии уточнил количество жертв.

"В Харьковской области враг совершил очередное военное преступление. Утром дрон ударил по агропредприятию, 7 человек погибли и 10 получили ранения", - указал Корецкий в соцсетях.

Какие еще регионы атаковал враг

По словам Премьера, после массированного российского обстрела продолжаются спасательные операции в Киеве, Одессе и Харьковской области.

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"Атака не прекращается - во многих регионах по-прежнему сохраняется опасность. Враг снова обстрелял жилые дома, энергетическую инфраструктуру, гражданские предприятия и склады. В Киеве российская ракета попала в парковку родильного центра. Погиб человек. Всего в столице известно о 2 погибших и 8 пострадавших", - отметил Корецкий.

Спасатели, медики и полицейские, по его словам, продолжают работать на местах ударов и оказывать помощь пострадавшим.

Премьер и полиция Харьковской области показали последствия атаки рф.