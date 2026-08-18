Що святкують 18 серпня в Україні та світі

18 серпня світ відзначає Всесвітній день піно-нуар та неофіційний День поганої поезії. За новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Флора і Лавра, пише УНН.

Всесвітній день піно-нуар (International Pinot Noir Day)

Популярне гастрономічне свято, присвячене одному з найвідоміших і найвишуканіших сортів червоного винограду та вин у світі, яке відзначають винороби та поціновувачі цього напою.

День поганої поезії (Bad Poetry Day)

Веселе неофіційне свято, яке заохочує людей спробувати свої сили в римуванні без зайвого перфекціонізму, посміятися над кумедними віршами та відчути радість творчості.

День завоювання нових вершин

Символічна дата, що нагадує про важливість амбітних цілей та планування нових професійних чи особистих досягнень.

День пам'яті святих мучеників Флора і Лавра

За новим календарем, 18 серпня вшановують братів Флора і Лавра, які прийняли мученицьку смерть за християнську віру в Іллірику у II столітті. У народі їх здавна вважали покровителями коней, тому цього дня тваринам приділяли особливу увагу: купали, чистили, плели стрічки в гриви та пригощали смаколиками, звільняючи від важкої праці.

Для тих, хто дотримується старого календаря: 18 серпня вшановують пам'ять мученика Євстигнея. У народі цей день називали "Євстигней-Житник". Господині випікали хліб із нового врожаю, а також заготовляли цибулю на зиму, вірячи у її захисні та цілющі властивості.