Хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, США впервые за две недели не нанесли удары по Ирану

$44.8151.06
ukenru
25 июля, 21:56 • 14277 просмотра
Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается
25 июля, 16:32 • 33625 просмотра
Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине
25 июля, 15:21 • 38640 просмотра
Минобороны заставит ТЦК использовать бодикамеры - нардепPhoto
25 июля, 12:42 • 42715 просмотра
США предупредили Украину об ударах по нероссийским судам в Черном море после обращения Chevron - WSJ
25 июля, 12:07 • 49641 просмотра
ССО подтвердили повторное поражение Тюменского НПЗ на расстоянии более 2000 км
25 июля, 11:38 • 33337 просмотра
Украина предлагает создать 30-летнее партнерство с Канадой в энергетике и поставлять канадский СПГ
25 июля, 10:00 • 27673 просмотра
Зеленский подтвердил поражение целей в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове и на КаспииVideo
25 июля, 09:14 • 28760 просмотра
Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - ГенпрокурорPhoto
25 июля, 09:00 • 23320 просмотра
Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу
24 июля, 16:55 • 30420 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.9м/с
60%
744мм
Популярные новости
Восьмиметрового стального "Феникса" установили перед МИД в Киеве, фотоPhoto25 июля, 18:57 • 14436 просмотра
Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины25 июля, 20:29 • 7754 просмотра
Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море и обратился в ООН25 июля, 20:58 • 12729 просмотра
Зеленский заявил, что Россия готовится получить еще 30 тысяч военных из КНДР25 июля, 21:55 • 5998 просмотра
Россия планирует отменить запрет на экспорт дизельного топлива после стабилизации рынка23:15 • 9448 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 99526 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 93930 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 100908 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 154085 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 143043 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Александр Усик
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Тегеран
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера03:10 • 5312 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 93714 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 97173 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 131063 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 119661 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
Бильд
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

Хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, США впервые за две недели не нанесли удары по Ирану

Киев • УНН

 • 1946 просмотра

Йеменские хуситы нанесли удары по нефтяным объектам Saudi Aramco в Джизане и Янбу. США впервые за две недели не нанесли авиаудары по Ирану, Трамп приказал военным прекратить удары.

Хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, США впервые за две недели не нанесли удары по Ирану

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, нанесли удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии на побережье Красного моря. В то же время США впервые за две недели не нанесли авиаударов по Ирану, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, Вашингтон не объяснил, почему прекратил серию из 13 ночей ударов в ответ на иранские атаки на судоходство в Ормузском проливе. Представитель Министерства здравоохранения Ирана Хоссейн Керманпур написал в соцсети X: "Похоже, что наш дорогой Иран прошлой ночью провел мирно".

Хегсет призвал Британию провести саммит по Ормузскому проливу на следующей неделе25.07.26, 04:37 • 4060 просмотров

Reuters со ссылкой на Axios сообщает, что президент США Дональд Трамп в пятницу приказал военным не наносить новых ударов по Ирану. Высокопоставленный чиновник США заявил агентству, что Трамп "всегда четко давал понять, что он предпочитает дипломатию, но он показал Ирану, что произойдет, если они не сядут за стол переговоров серьезно".

Тем временем военный представитель хуситов Яхья Сари заявил об успешных ударах по объектам государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу. Reuters подтвердило подлинность видео, на котором виден густой дым над нефтеперерабатывающим заводом Aramco в Джизане.

Хуситы заявляют об ударе по Саудовской Аравии на фоне углубления конфликта25.07.26, 09:59 • 3642 просмотра

По информации источников агентства, в Янбу две баллистические ракеты, направленные на нефтяные объекты, были перехвачены американской системой Patriot, которую эксплуатируют греческие военные в рамках сотрудничества с Саудовской Аравией.

На фоне атак правительственные силы Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, нанесли удары по ракетным и беспилотным пусковым установкам хуситов, а также складам вооружения в провинциях Мариб и Аль-Джауф. По словам йеменских чиновников, обе стороны гражданской войны наращивают силы вдоль линии фронта, что усиливает риск дальнейшей эскалации конфликта.

Трамп приказал приостановить удары США по Ирану для дипломатических переговоров26.07.26, 00:16 • 2418 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Reuters
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Греция
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран
Йемен