Хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, США впервые за две недели не нанесли удары по Ирану

Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины

Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины

Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины

Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины