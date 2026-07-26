Хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, США впервые за две недели не нанесли удары по Ирану
Киев • УНН
Йеменские хуситы нанесли удары по нефтяным объектам Saudi Aramco в Джизане и Янбу. США впервые за две недели не нанесли авиаудары по Ирану, Трамп приказал военным прекратить удары.
Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, нанесли удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии на побережье Красного моря. В то же время США впервые за две недели не нанесли авиаударов по Ирану, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, Вашингтон не объяснил, почему прекратил серию из 13 ночей ударов в ответ на иранские атаки на судоходство в Ормузском проливе. Представитель Министерства здравоохранения Ирана Хоссейн Керманпур написал в соцсети X: "Похоже, что наш дорогой Иран прошлой ночью провел мирно".
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Reuters со ссылкой на Axios сообщает, что президент США Дональд Трамп в пятницу приказал военным не наносить новых ударов по Ирану. Высокопоставленный чиновник США заявил агентству, что Трамп "всегда четко давал понять, что он предпочитает дипломатию, но он показал Ирану, что произойдет, если они не сядут за стол переговоров серьезно".
Тем временем военный представитель хуситов Яхья Сари заявил об успешных ударах по объектам государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу. Reuters подтвердило подлинность видео, на котором виден густой дым над нефтеперерабатывающим заводом Aramco в Джизане.
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По информации источников агентства, в Янбу две баллистические ракеты, направленные на нефтяные объекты, были перехвачены американской системой Patriot, которую эксплуатируют греческие военные в рамках сотрудничества с Саудовской Аравией.
На фоне атак правительственные силы Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, нанесли удары по ракетным и беспилотным пусковым установкам хуситов, а также складам вооружения в провинциях Мариб и Аль-Джауф. По словам йеменских чиновников, обе стороны гражданской войны наращивают силы вдоль линии фронта, что усиливает риск дальнейшей эскалации конфликта.
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