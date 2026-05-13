Совет по вопросам мира в Газе при Трампе готовит план из 15 пунктов по разоружению движения «Хамас»
Киев • УНН
Совет по вопросам мира при президенте США разрабатывает дорожную карту для демилитаризации Газы. План предусматривает политическое будущее или выезд боевиков в другие страны.
Совет по вопросам мира в Газе при президенте США Дональде Трампе готовит план из 15 пунктов по разоружению движения «Хамас». Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
«Совет по вопросам мира в Газе при президенте США Дональде Трампе готовит план из 15 пунктов по разоружению движения «Хамас», которое является главным препятствием для усилий по восстановлению и реабилитации на территории, пострадавшей от войны», — пишет издание.
По словам Николая Младенова, главного посланника совета, созданного после заключения соглашения о перемирии между Израилем и Хамасом в октябре, в настоящее время обсуждаются две версии так называемой «дорожной карты». В среду в Иерусалиме он заявил журналистам, что у Хамаса может быть политическое будущее, если он присоединится к мирному процессу, а членам группировки, не желающим участвовать в этом процессе, может быть предложен безопасный выезд в третьи страны.
Он выступил через семь месяцев после заключения при посредничестве США перемирия, которое должно было привести к возрождению Газы после двух лет войны, но на сегодняшний день достигнут незначительный прогресс. Одной из причин является то, что «Хамас» не сложил оружие, как предполагалось соглашением о прекращении огня, а поддерживаемая Ираном организация выступила против расширения военного присутствия Израиля на палестинской территории.
Младенов заявил, что разоружение «Хамаса» «не подлежит обсуждению».
Это не политическое требование. Это необходимое условие процесса
Перемирие позволило увеличить гуманитарную помощь Газе и обеспечить ограниченную медицинскую эвакуацию через египетскую границу, хотя, по оценкам, 90% населения Газы остается перемещенным.
Тем временем Израиль расширил свой контроль над территорией Газы и рассматривает возможность более интенсивных военных действий.
Напомним
Группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа относительно его мирного плана для завершения военных действий в Секторе Газа.
