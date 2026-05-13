Совет по вопросам мира в Газе при Трампе готовит план из 15 пунктов по разоружению движения «Хамас»

Совет по вопросам мира в Газе при президенте США Дональде Трампе готовит план из 15 пунктов по разоружению движения «Хамас». Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

«Совет по вопросам мира в Газе при президенте США Дональде Трампе готовит план из 15 пунктів по разоружению движения «Хамас», которое является главным препятствием для усилий по восстановлению и реабилитации на территории, пострадавшей от войны», — пишет издание.

По словам Николая Младенова, главного посланника совета, созданного после заключения соглашения о перемирии между Израилем и Хамасом в октябре, в настоящее время обсуждаются две версии так называемой «дорожной карты». В среду в Иерусалиме он заявил журналистам, что у Хамаса может быть политическое будущее, если он присоединится к мирному процессу, а членам группировки, не желающим участвовать в этом процессе, может быть предложен безопасный выезд в третьи страны.

Он выступил через семь месяцев после заключения при посредничестве США перемирия, которое должно было привести к возрождению Газы после двух лет войны, но на сегодняшний день достигнут незначительный прогресс. Одной из причин является то, что «Хамас» не сложил оружие, как предполагалось соглашением о прекращении огня, а поддерживаемая Ираном организация выступила против расширения военного присутствия Израиля на палестинской территории.

Младенов заявил, что разоружение «Хамаса» «не подлежит обсуждению».

Это не политическое требование. Это необходимое условие процесса — отметил он.

Перемирие позволило увеличить гуманитарную помощь Газе и обеспечить ограниченную медицинскую эвакуацию через египетскую границу, хотя, по оценкам, 90% населения Газы остается перемещенным.

Тем временем Израиль расширил свой контроль над территорией Газы и рассматривает возможность более интенсивных военных действий.

Группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа относительно его мирного плана для завершения военных действий в Секторе Газа.

