Атака рф на Харьков 24 декабря: в городе временно остановили движение поездов метрополитена
Киев • УНН
В Харькове 24 декабря временно остановлено движение поездов метрополитена из-за российских обстрелов. Мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах в пригороде, а начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточняет последствия попаданий.
В Харькове из-за российских обстрелов 24 декабря временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковский метрополитен.
Детали
О взрывах в пригороде Харькова сообщал городской голова Игорь Терехов. Впоследствии начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил: последствия попадания уточняются. Пока информация о пострадавших не поступала.
По техническим причинам временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно
Напомним
В Харьковской области российские войска ударили КАБами по Изюму, есть погибший и раненый. В результате попаданий были повреждены частный дом и жилая многоэтажка.
Впоследствии стало известно, что количество жертв в Изюме возросло до двух человек. Жертвами стали 47-летний мужчина и его 42-летняя жена.