08:22 • 724 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 19311 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 37503 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 47962 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 56459 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 37778 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 43954 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21578 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18937 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24424 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Атака рф на Харьков 24 декабря: в городе временно остановили движение поездов метрополитена

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Харькове 24 декабря временно остановлено движение поездов метрополитена из-за российских обстрелов. Мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах в пригороде, а начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточняет последствия попаданий.

Атака рф на Харьков 24 декабря: в городе временно остановили движение поездов метрополитена
Фото: Харьковский метрополитен

В Харькове из-за российских обстрелов 24 декабря временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Детали

О взрывах в пригороде Харькова сообщал городской голова Игорь Терехов. Впоследствии начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил: последствия попадания уточняются. Пока информация о пострадавших не поступала.

По техническим причинам временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно

- сообщили в Харьковском метрополитене.

Напомним

В Харьковской области российские войска ударили КАБами по Изюму, есть погибший и раненый. В результате попаданий были повреждены частный дом и жилая многоэтажка.

Впоследствии стало известно, что количество жертв в Изюме возросло до двух человек. Жертвами стали 47-летний мужчина и его 42-летняя жена.

Евгений Устименко

