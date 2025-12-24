$42.100.05
Атака рф на Харків 24 грудня: у місті тимчасово зупинили рух поїздів метрополітену

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У Харкові 24 грудня тимчасово зупинено рух поїздів метрополітену через російські обстріли. Міський голова Ігор Терехов повідомив про вибухи у передмісті, а начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнює наслідки влучань.

Атака рф на Харків 24 грудня: у місті тимчасово зупинили рух поїздів метрополітену
Фото: Харківський метрополітен

У Харкові через російські обстріли 24 грудня тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківський метрополітен.

Деталі

Про вибухи у передмісті Харкова повідомляв міський голова Ігор Терехов. Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив: наслідки влучання уточнюються. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково

- повідомили у Харківському метрополітені.

Нагадаємо

У Харківській області російські війська вдарили КАБами по Ізюму, є загиблий та поранений. Внаслідок влучань було пошкоджено приватний будинок та житлова багатоповерхівка.

Згодом стало відомо, що кількість жертв в Ізюмі зросла до двох чоловік. Жертвами стали 47-річний чоловік та його 42-річна дружина.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Олег Синєгубов
Ізюм
Ігор Терехов
Харків