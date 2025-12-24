Атака рф на Харків 24 грудня: у місті тимчасово зупинили рух поїздів метрополітену
Київ • УНН
У Харкові 24 грудня тимчасово зупинено рух поїздів метрополітену через російські обстріли. Міський голова Ігор Терехов повідомив про вибухи у передмісті, а начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнює наслідки влучань.
У Харкові через російські обстріли 24 грудня тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківський метрополітен.
Деталі
Про вибухи у передмісті Харкова повідомляв міський голова Ігор Терехов. Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив: наслідки влучання уточнюються. Наразі інформація про постраждалих не надходила.
З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково
Нагадаємо
У Харківській області російські війська вдарили КАБами по Ізюму, є загиблий та поранений. Внаслідок влучань було пошкоджено приватний будинок та житлова багатоповерхівка.
Згодом стало відомо, що кількість жертв в Ізюмі зросла до двох чоловік. Жертвами стали 47-річний чоловік та його 42-річна дружина.