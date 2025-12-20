Загинуло подружжя: кількість жертв удару по Ізюму зросла до двох - загинули чоловік та 42-річна поліцейська
Київ • УНН
Кількість жертв ворожого удару по Ізюму Харківської області зросла до двох: загинули 47-річний чоловік та його 42-річна дружина, яка була працівником поліції. 20 грудня близько 15:40 війська російської федерації завдали удару керованими авіаційними бомбами, пошкодивши підприємство, кафе, Палац культури, житловий будинок та автомобілі.
Кількість жертв ворожого удару по Ізюму Харківської області зросла до двох. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув чоловік 47 років та його 42-річна дружина, яка є працівником поліції. Також 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу.
20 грудня близько 15:40 війська російської федерації завдали удару по місту Ізюм, застосувавши керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено територію непрацюючого промислового підприємства, будівлю кафе, міський Палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний житловий будинок зруйновано повністю
У поліції уточнили, що на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Прпавоохоронці проводять огляди, фіксують наслідки обстрілу та збирають докази.
Нагадаємо
У Харківській області російські війська вдарили КАБами по Ізюму, є загиблий та поранений. Внаслідок влучань - пошкоджено приватний будинок та житлова багатоповерхівка.
