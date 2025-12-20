$42.340.00
17:28
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Загинуло подружжя: кількість жертв удару по Ізюму зросла до двох - загинули чоловік та 42-річна поліцейська

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Кількість жертв ворожого удару по Ізюму Харківської області зросла до двох: загинули 47-річний чоловік та його 42-річна дружина, яка була працівником поліції. 20 грудня близько 15:40 війська російської федерації завдали удару керованими авіаційними бомбами, пошкодивши підприємство, кафе, Палац культури, житловий будинок та автомобілі.

Загинуло подружжя: кількість жертв удару по Ізюму зросла до двох - загинули чоловік та 42-річна поліцейська

Кількість жертв ворожого удару по Ізюму Харківської області зросла до двох. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув чоловік 47 років та його 42-річна дружина, яка є працівником поліції. Також 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу.

20 грудня близько 15:40 війська російської федерації завдали удару по місту Ізюм, застосувавши керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено територію непрацюючого промислового підприємства, будівлю кафе, міський Палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний житловий будинок зруйновано повністю

- йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Прпавоохоронці проводять огляди, фіксують наслідки обстрілу та збирають докази.

Нагадаємо

У Харківській області російські війська вдарили КАБами по Ізюму, є загиблий та поранений. Внаслідок влучань - пошкоджено приватний будинок та житлова багатоповерхівка.

Російський дрон вбив двох чоловіків під час розвантаження ЗІЛу з дровами в Ізюмі05.12.25, 15:47 • 3700 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Харківська область
Ізюм