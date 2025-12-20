$42.340.00
Погибла супружеская пара: число жертв удара по Изюму возросло до двух – погибли мужчина и 42-летняя полицейская

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Число жертв вражеского удара по Изюму Харьковской области возросло до двух: погибли 47-летний мужчина и его 42-летняя жена, которая была сотрудником полиции. 20 декабря около 15:40 войска российской федерации нанесли удар управляемыми авиационными бомбами, повредив предприятие, кафе, Дворец культуры, жилой дом и автомобили.

Погибла супружеская пара: число жертв удара по Изюму возросло до двух – погибли мужчина и 42-летняя полицейская

Число жертв вражеского удара по Изюму Харьковской области возросло до двух. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в результате обстрела погиб мужчина 47 лет и его 42-летняя жена, являющаяся сотрудником полиции. Также 64-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Ей оказали медицинскую помощь.

20 декабря около 15:40 войска российской федерации нанесли удар по городу Изюм, применив управляемые авиационные бомбы. В результате обстрела повреждена территория неработающего промышленного предприятия, здание кафе, городской Дворец культуры, многоквартирный жилой дом и гражданские автомобили. Частный жилой дом разрушен полностью

- говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на местах происшествий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители проводят осмотры, фиксируют последствия обстрела и собирают доказательства.

Напомним

В Харьковской области российские войска ударили КАБами по Изюму, есть погибший и раненый. В результате попаданий - поврежден частный дом и жилая многоэтажка.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Харьковская область
Изюм