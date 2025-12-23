Судно под флагом Ливана с украинской соей повреждено в порту Одессы из-за атаки рф - вице-премьер

Во время атаки рф на Одесскую область в ночь на 23 декабря в порту Одессы было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, перевозившее украинскую сою, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Под вражеским ударом, по его словам, снова Одесская область и портовая инфраструктура. Повреждены гражданские склады, критические энергетические объекты.

В результате ночного обстрела в Одесском порту повреждено гражданское судно под флагом Ливана, перевозившее украинскую сою. К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжается ликвидация последствий обстрела