Судно под флагом Ливана с украинской соей повреждено в порту Одессы из-за атаки рф - вице-премьер
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Одесской области 23 декабря было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, перевозившее украинскую сою. Также пострадали гражданские склады и критические энергетические объекты, однако обошлось без пострадавших.
Во время атаки рф на Одесскую область в ночь на 23 декабря в порту Одессы было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, перевозившее украинскую сою, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Детали
Под вражеским ударом, по его словам, снова Одесская область и портовая инфраструктура. Повреждены гражданские склады, критические энергетические объекты.
В результате ночного обстрела в Одесском порту повреждено гражданское судно под флагом Ливана, перевозившее украинскую сою. К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжается ликвидация последствий обстрела
БПЛА рф атаковали Одесскую область: повреждены инфраструктура и жилые дома23.12.25, 09:18 • 3068 просмотров