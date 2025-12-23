$42.150.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Судно под флагом Ливана с украинской соей повреждено в порту Одессы из-за атаки рф - вице-премьер

Киев • УНН

 • 892 просмотра

В результате ночного обстрела Одесской области 23 декабря было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, перевозившее украинскую сою. Также пострадали гражданские склады и критические энергетические объекты, однако обошлось без пострадавших.

Судно под флагом Ливана с украинской соей повреждено в порту Одессы из-за атаки рф - вице-премьер

Во время атаки рф на Одесскую область в ночь на 23 декабря в порту Одессы было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, перевозившее украинскую сою, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

Под вражеским ударом, по его словам, снова Одесская область и портовая инфраструктура. Повреждены гражданские склады, критические энергетические объекты.

В результате ночного обстрела в Одесском порту повреждено гражданское судно под флагом Ливана, перевозившее украинскую сою. К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжается ликвидация последствий обстрела

- отметил Кулеба.

БПЛА рф атаковали Одесскую область: повреждены инфраструктура и жилые дома23.12.25, 09:18 • 3068 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Электроэнергия
Одесская область
Ливан
Одесса