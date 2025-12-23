$42.150.10
12:03 • 7222 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 7506 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 11234 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 8464 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 12446 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 19825 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36054 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52010 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 79816 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44652 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Судно під прапором Лівану з українською соєю пошкоджено в порту Одеси через атаку рф - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Одеської області 23 грудня було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою. Також постраждали цивільні склади та критичні енергетичні об'єкти, проте обійшлося без постраждалих.

Судно під прапором Лівану з українською соєю пошкоджено в порту Одеси через атаку рф - віцепрем'єр

Під час атаки рф на Одеську область у ніч на 23 грудня в порту Одеси було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою, повідомив у вівторок віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

Під ворожим ударом, з його слів, знову Одещина та портова інфраструктура. Пошкоджені цивільні склади, критичні енергетичні об'єкти.

Внаслідок нічного обстрілу в Одеському порту пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою. На щастя, обійшлося без постраждалих. Триває ліквідації наслідків обстрілу

- зазначив Кулеба.

БПЛА рф атакували Одещину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки23.12.25, 09:18 • 2998 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
Одеська область
Ліван
Одеса