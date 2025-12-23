Судно під прапором Лівану з українською соєю пошкоджено в порту Одеси через атаку рф - віцепрем'єр
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Одеської області 23 грудня було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою. Також постраждали цивільні склади та критичні енергетичні об'єкти, проте обійшлося без постраждалих.
Під час атаки рф на Одеську область у ніч на 23 грудня в порту Одеси було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою, повідомив у вівторок віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Деталі
Під ворожим ударом, з його слів, знову Одещина та портова інфраструктура. Пошкоджені цивільні склади, критичні енергетичні об'єкти.
Внаслідок нічного обстрілу в Одеському порту пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою. На щастя, обійшлося без постраждалих. Триває ліквідації наслідків обстрілу
