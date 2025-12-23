"Люди не должны чувствовать давление во время войны": Кабмин просит НКРЭКУ отсрочить изменение тарифов на воду
Киев • УНН
Кабинет министров Украины обратился в НКРЭКУ относительно отсрочки запланированных изменений тарифов на воду. Правительство считает, что тарифы на воду должны оставаться без изменений на протяжении войны.
Кабинет министров Украины обратился в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об отсрочке запланированных изменений на тарифы по воде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Детали
Как отметила Свириденко, тарифы на воду для людей должны остаться без изменений на протяжении войны.
Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительного финансового давления
Вместе с тем Кабмин и регулятор должны найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, которые не должны терять и заходить в долги. По словам Свириденко, Правительство вместе с НКРЭКУ наработают общее решение.
Напомним
Народный депутат Сергей Нагорняк заявил о критическом финансовом состоянии украинских водоканалов. По его словам, это может привести к отключению их от электросети и прекращению водоснабжения в крупных городах.
В то же время Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) выявила нарушения у 92,9% проверенных предприятий ЖКХ за девять месяцев 2025 года. Компании обязали вернуть потребителям 3,2 млн гривен, а в Николаеве - более 50 млн гривен.