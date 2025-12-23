$42.150.10
12:03 • 10087 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 10227 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 13268 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 10399 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 13376 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20321 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36438 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52233 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 80730 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44738 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Люди не мають відчувати тиск під час війни": Кабмін просить НКРЕКП відтермінувати зміну тарифів на воду

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Кабінет міністрів України звернувся до НКРЕКП щодо відтермінування запланованих змін тарифів на воду. Уряд вважає, що тарифи на воду мають залишатися без змін впродовж війни.

"Люди не мають відчувати тиск під час війни": Кабмін просить НКРЕКП відтермінувати зміну тарифів на воду
Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих змін на тарифи з води. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Деталі

Як зазначила Свириденко, тарифи на воду для людей мають залишитися без змін впродовж війни.

Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску

- йдеться в дописі голови Уряду.

Разом з тим Кабмін і регулятор мають знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги. За словами Свириденко, Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення.

Нагадаємо

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив про критичний фінансовий стан українських водоканалів. За його словами, це може призвести до відключення їх від електромережі та припинення водопостачання у великих містах.

Водночас Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) виявила порушення у 92,9% перевірених підприємств ЖКГ за дев'ять місяців 2025 року. Компанії зобов'язали повернути споживачам 3,2 млн гривень, а в Миколаєві - понад 50 млн гривень.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Юлія Свириденко
Миколаїв