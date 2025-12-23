"Люди не мають відчувати тиск під час війни": Кабмін просить НКРЕКП відтермінувати зміну тарифів на воду
Київ • УНН
Кабінет міністрів України звернувся до НКРЕКП щодо відтермінування запланованих змін тарифів на воду. Уряд вважає, що тарифи на воду мають залишатися без змін впродовж війни.
Кабінет міністрів України звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих змін на тарифи з води. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.
Деталі
Як зазначила Свириденко, тарифи на воду для людей мають залишитися без змін впродовж війни.
Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску
Разом з тим Кабмін і регулятор мають знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги. За словами Свириденко, Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення.
Нагадаємо
Народний депутат Сергій Нагорняк заявив про критичний фінансовий стан українських водоканалів. За його словами, це може призвести до відключення їх від електромережі та припинення водопостачання у великих містах.
Водночас Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) виявила порушення у 92,9% перевірених підприємств ЖКГ за дев'ять місяців 2025 року. Компанії зобов'язали повернути споживачам 3,2 млн гривень, а в Миколаєві - понад 50 млн гривень.