Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи

Число пострадавших в результате массированной ночной атаки рф на Киев снова возросло - до семи человек, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, указав, что вражеский удар затронул 6 районов столицы, больше всего - Дарницкий, пишет УНН.

Утро в Киеве началось с очередной массированной атаки. россия снова била по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам столицы. (...) К сожалению, один человек погиб. Еще семеро получили ранения. Среди пострадавших ребенок с политравмой - написал Ткаченко.

Детали

"В результате обстрела пострадали шесть районов города", - сообщил глава КГВА и перечислил:

больше всего ударов пришлось на Дарницкий район, там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые постройки;

район, там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые постройки; в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изувечены квартиры. Поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская»;

районе поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изувечены квартиры. Поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская»; в Соломенском районе частично разрушено административное здание, вспыхнули склады.

районе частично разрушено административное здание, вспыхнули склады. также зафиксированы незначительные повреждения в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах в основном из-за падения обломков.

Массированная атака РФ на Киев: уже шестеро пострадавших