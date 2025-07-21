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Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи

Киев • УНН

 • 15560 просмотра

В результате ночной атаки РФ на Киев пострадали семь человек, один человек погиб. Удар затронул шесть районов столицы, больше всего – Дарницкий.

Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи

Число пострадавших в результате массированной ночной атаки рф на Киев снова возросло - до семи человек, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, указав, что вражеский удар затронул 6 районов столицы, больше всего - Дарницкий, пишет УНН.

Утро в Киеве началось с очередной массированной атаки. россия снова била по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам столицы. (...) К сожалению, один человек погиб. Еще семеро получили ранения. Среди пострадавших ребенок с политравмой

- написал Ткаченко.

Детали

"В результате обстрела пострадали шесть районов города", - сообщил глава КГВА и перечислил:

  • больше всего ударов пришлось на Дарницкий район, там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые постройки;
    • в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изувечены квартиры. Поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская»;
      • в Соломенском районе частично разрушено административное здание, вспыхнули склады.
        • также зафиксированы незначительные повреждения в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах в основном из-за падения обломков.

          Массированная атака РФ на Киев: уже шестеро пострадавших21.07.25, 08:50 • 3168 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

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