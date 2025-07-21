Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки рф на Київ знову зросла - до семи людей, повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, вказавши, що ворожий удар зачепив 6 районів столиці, найбільше - Дарницький район, пише УНН.

Ранок у Києві розпочався з чергової масованої атаки. росія знову била по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах столиці. (...) На жаль, одна людина загинула. Ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих дитина з політравмою - написав Ткаченко.

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"Унаслідок обстрілу постраждали шість районів міста", - повідомив голова КМВА і перелічив:

найбільше ударів припало на Дарницький район, там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди;

район, там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди; у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, понівечено квартири. Пошкоджено вхід на станцію метро «Лукʼянівська»;

районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, понівечено квартири. Пошкоджено вхід на станцію метро «Лукʼянівська»; у Солом’янському районі частково зруйновано адміністративну будівлю, спалахнули склади.

районі частково зруйновано адміністративну будівлю, спалахнули склади. також зафіксовані незначні пошкодження у Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах в основному через падіння уламків.

Масована атака рф на Київ: уже шестеро постраждалих