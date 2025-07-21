Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи

$41.750.12
48.610.15
ukenru
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
05:40 • 17068 перегляди
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
03:31 • 66380 перегляди
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 69355 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 146811 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 145466 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
19 липня, 17:24 • 100370 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 64551 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 161101 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 305553 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 113855 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.2м/с
66%
743мм
Популярнi новини
Вибухи у Києві: у столиці працювала ППО20 липня, 22:09 • 39370 перегляди
На Харківщині чоловік увірвався до ТЦК і відлупцював поліцейського20 липня, 23:29 • 28215 перегляди
Атака на Харків: 11 прильотів, пошкоджено житловий комплекс та інфраструктуру, спалахнули пожежі20 липня, 23:44 • 27059 перегляди
Київ під масованою атакою: 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю, лунають вибухи21 липня, 00:30 • 36056 перегляди
Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі21 липня, 01:18 • 39059 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 305530 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 226263 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 291208 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 308428 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 485668 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запорізька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 64587 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 161085 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 181909 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 182033 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 184769 перегляди
Актуальне
Шахед-136
МіГ-31
«Калібр» (сімейство ракет)
Ту-95
Безпілотний літальний апарат

Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи

Київ • УНН

 • 19824 перегляди

Внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждало семеро людей, одна людина загинула. Удар зачепив шість районів столиці, найбільше – Дарницький.

Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки рф на Київ знову зросла - до семи людей, повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, вказавши, що ворожий удар зачепив 6 районів столиці, найбільше - Дарницький район, пише УНН.

Ранок у Києві розпочався з чергової масованої атаки. росія знову била по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах столиці. (...) На жаль, одна людина загинула. Ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих дитина з політравмою

- написав Ткаченко.

Деталі

"Унаслідок обстрілу постраждали шість районів міста", - повідомив голова КМВА і перелічив:

  • найбільше ударів припало на Дарницький район, там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди;
    • у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, понівечено квартири. Пошкоджено вхід на станцію метро «Лукʼянівська»;
      • у Солом’янському районі частково зруйновано адміністративну будівлю, спалахнули склади.
        • також зафіксовані незначні пошкодження у Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах в основному через падіння уламків.

          Масована атака рф на Київ: уже шестеро постраждалих21.07.25, 08:50 • 3594 перегляди

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ВійнаКиїв
          Київ
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9