Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждало семеро людей, одна людина загинула. Удар зачепив шість районів столиці, найбільше – Дарницький.
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки рф на Київ знову зросла - до семи людей, повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, вказавши, що ворожий удар зачепив 6 районів столиці, найбільше - Дарницький район, пише УНН.
Ранок у Києві розпочався з чергової масованої атаки. росія знову била по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах столиці. (...) На жаль, одна людина загинула. Ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих дитина з політравмою
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"Унаслідок обстрілу постраждали шість районів міста", - повідомив голова КМВА і перелічив:
- найбільше ударів припало на Дарницький район, там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди;
- у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, понівечено квартири. Пошкоджено вхід на станцію метро «Лукʼянівська»;
- у Солом’янському районі частково зруйновано адміністративну будівлю, спалахнули склади.
- також зафіксовані незначні пошкодження у Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах в основному через падіння уламків.
Масована атака рф на Київ: уже шестеро постраждалих21.07.25, 08:50 • 3594 перегляди