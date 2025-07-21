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Масована атака рф на Київ: уже шестеро постраждалих

Київ • УНН

 • 2050 перегляди

Внаслідок масованої атаки на Київ загинула одна людина та шестеро отримали поранення, серед них неповнолітня. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет та інші об'єкти у семи районах столиці.

Масована атака рф на Київ: уже шестеро постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки рф на Київ зросла до шести, загинула одна людина, є наслідки у семи районах, повідомили у ГУНП в столиці у понеділок, пише УНН.

Деталі

Армія росії атакувала місто ракетами та БпЛА. За даними поліції, пошкоджено житлові будинки, дитячий садочок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспортні засоби, складські приміщення та наземна частина станції метро. Вибуховою хвилею було також пошкоджено поліцейську автівку, екіпаж якої поспішав на виклик.

Станом на 8:30 зафіксовані руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

У Соломʼянському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п’ятеро людей, віком від 36 до 55 років. Серед них - 15-річна дівчина. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку

- повідомили у поліції.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами працюють на місцях, документують наслідки чергового воєнного терору та надають психологічну допомогу.

У Києві після атаки рф станція метро "Лук'янівська" закрита, інші працюють нормально21.07.25, 08:28 • 1896 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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