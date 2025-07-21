Массированная атака РФ на Киев: уже шестеро пострадавших
Киев • УНН
В результате массированной атаки на Киев погиб один человек и шестеро получили ранения, среди них несовершеннолетняя. Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет и другие объекты в семи районах столицы.
Число пострадавших в результате массированной атаки РФ на Киев возросло до шести, погиб один человек, есть последствия в семи районах, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.
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Армия России атаковала город ракетами и БПЛА. По данным полиции, повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, МАФы, гаражи, транспортные средства, складские помещения и наземная часть станции метро. Взрывной волной также был поврежден полицейский автомобиль, экипаж которого спешил на вызов.
По состоянию на 8:30 зафиксированы разрушения и падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.
В Соломенском районе погиб мужчина. В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них - 15-летняя девушка. В Шевченковском районе в больницу госпитализирована пожилая женщина
Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС и другими службами работают на местах, документируют последствия очередного военного террора и оказывают психологическую помощь.
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