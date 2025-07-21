В Киеве после атаки РФ станция метро "Лукьяновская" закрыта, остальные работают нормально
Киев • УНН
После массированной атаки РФ станция метро "Лукьяновская" в Киеве закрыта на вход и выход, поезда проезжают мимо. Остальные станции работают в обычном режиме, движение поездов возобновляется.
В Киеве после массированной атаки РФ станция метро "Лукьяновская" закрыта, остальные работают в обычном режиме, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
Станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход, поезда проезжают мимо без остановки. Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается
Из-за массированной вражеской атаки временно изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта.
О дальнейших изменениях движения сообщат дополнительно.
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