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В Киеве после атаки РФ станция метро "Лукьяновская" закрыта, остальные работают нормально

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

После массированной атаки РФ станция метро "Лукьяновская" в Киеве закрыта на вход и выход, поезда проезжают мимо. Остальные станции работают в обычном режиме, движение поездов возобновляется.

В Киеве после атаки РФ станция метро "Лукьяновская" закрыта, остальные работают нормально

В Киеве после массированной атаки РФ станция метро "Лукьяновская" закрыта, остальные работают в обычном режиме, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход, поезда проезжают мимо без остановки. Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается

- сообщили в КГГА в соцсетях.

Из-за массированной вражеской атаки временно изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта.

О дальнейших изменениях движения сообщат дополнительно.

Спасатели подтвердили гибель человека в результате атаки на Киев и показали последствия ударов21.07.25, 07:09 • 1914 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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