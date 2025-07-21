У Києві після атаки рф станція метро "Лук'янівська" закрита, інші працюють нормально
Київ • УНН
Після масованої атаки рф, станція метро "Лук'янівська" у Києві зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають повз. Інші станції працюють у звичайному режимі, рух поїздів відновлюється.
У Києві після масованої атаки рф станція метро "Лук'янівська" закрита, інші працюють у звичайному режимі, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
Станція метро "Лукʼянівська" зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають повз без зупинки. Усі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється
Через масовану ворожу атаку тимчасово змінено рух низки маршрутів громадського транспорту.
Про подальші зміни руху повідомлять додатково.
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