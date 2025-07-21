Уже 8 постраждалих від ворожої атаки в Києві
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки в Києві зросла до восьми осіб. Раніше повідомлялося про одного загиблого та сімох постраждалих.
Внаслідок масованої атаки рф в Києві до восьми осіб збільшилася кількість постраждалих, повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Станом на зараз вже маємо 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки
Раніше було відомо про одного загиблого та 7 постраждалих у Києві.
Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи21.07.25, 09:20 • 29724 перегляди