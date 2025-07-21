Уже 8 постраждалих від ворожої атаки в Києві

Внаслідок масованої атаки рф в Києві до восьми осіб збільшилася кількість постраждалих, повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз вже маємо 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки - написав Ткаченко.

Раніше було відомо про одного загиблого та 7 постраждалих у Києві.

Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи