Уже 8 пострадавших от вражеской атаки в Киеве

В результате массированной атаки рф в Киеве до восьми человек увеличилось количество пострадавших, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас уже имеем 8 пострадавших в результате вражеской атаки - написал Ткаченко.

Ранее было известно об одном погибшем и 7 пострадавших в Киеве.

Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи