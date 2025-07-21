Уже 8 пострадавших от вражеской атаки в Киеве
Киев • УНН
Число пострадавших в результате вражеской атаки в Киеве возросло до восьми человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших.
В результате массированной атаки рф в Киеве до восьми человек увеличилось количество пострадавших, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на сейчас уже имеем 8 пострадавших в результате вражеской атаки
Ранее было известно об одном погибшем и 7 пострадавших в Киеве.
Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи21.07.25, 09:20 • 28474 просмотра