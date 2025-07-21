Игнат: Более полутора десятков попаданий зафиксировано во время атаки РФ на Киев

Во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Киев сегодня, 21 июля, зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

По Киеву, как я уже сказал, есть именно прямых попаданий более полутора десятков. Видим чрезвычайно серьезные повреждения в районах города, где падали уже сбитые цели. Без этого не обходится, к сожалению. Хотелось бы уничтожать их подальше от населенных пунктов, но не всегда удается - сказал Игнат.

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Россия ночью выпустила по Украине 426 дронов и 24 ракеты, в том числе 5 "Кинжалов", сбито или подавлено 200 беспилотников и все ракеты, подавляющее большинство из которых сбито, информация об их попаданиях не поступала, еще 203 дрона не достигли целей, но 23 беспилотника попали в 3 локациях.

В результате массированной атаки РФ в Киеве до восьми человек увеличилось количество пострадавших.