Массированная атака рф на Киев: уже 9 пострадавших

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Эксклюзив
09:08 • 1658 просмотра
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Эксклюзив
07:58 • 9776 просмотра
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
05:40 • 27632 просмотра
СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно
03:31 • 75039 просмотра
Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ
Эксклюзив
20 июля, 09:39 • 76824 просмотра
Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
Эксклюзив
20 июля, 07:27 • 152970 просмотра
Одна из самых напряженных недель года: астропрогноз на 21–27 июля
19 июля, 21:47 • 148947 просмотра
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
19 июля, 17:24 • 102565 просмотра
Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
19 июля, 14:56 • 65042 просмотра
Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
18 июля, 18:06 • 166517 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.3м/с
60%
743мм
Популярные новости
На Харьковщине мужчина ворвался в ТЦК и избил полицейского20 июля, 23:29 • 36017 просмотра
Атака на Харьков: 11 прилетов, поврежден жилой комплекс и инфраструктура, вспыхнули пожары20 июля, 23:44 • 35294 просмотра
Киев под массированной атакой: 50 вражеских БПЛА пытаются окружить столицу, раздаются взрывы21 июля, 00:30 • 44622 просмотра
Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие21 июля, 01:18 • 47885 просмотра
Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи06:20 • 29411 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 313812 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 234723 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 299394 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 316451 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 493626 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 70152 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 166534 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 186706 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 186554 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 189206 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Financial Times
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

Массированная атака рф на Киев: уже 9 пострадавших

Киев • УНН

 • 226 просмотра

В результате массированной атаки РФ на Киев сегодня ночью пострадали девять человек. Одна женщина обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована.

Массированная атака рф на Киев: уже 9 пострадавших

В Киеве в результате массированной атаки рф количество пострадавших снова возросло - до 9 человек, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Уже 9 человек пострадали сегодня ночью. За помощью к медикам обратилась женщина, она госпитализирована

- написал Ткаченко.

Ранее было известно о 8 пострадавших.

Игнат: Более полутора десятков попаданий зафиксировано во время атаки РФ на Киев21.07.25, 11:30 • 988 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9