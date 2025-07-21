Массированная атака рф на Киев: уже 9 пострадавших
Киев • УНН
В результате массированной атаки РФ на Киев сегодня ночью пострадали девять человек. Одна женщина обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована.
В Киеве в результате массированной атаки рф количество пострадавших снова возросло - до 9 человек, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Уже 9 человек пострадали сегодня ночью. За помощью к медикам обратилась женщина, она госпитализирована
Ранее было известно о 8 пострадавших.
Игнат: Более полутора десятков попаданий зафиксировано во время атаки РФ на Киев21.07.25, 11:30 • 988 просмотров