Киев под вражеской атакой: по меньшей мере пять человек пострадали

В ночь на понедельник, 28 июля, враг атаковал Киев. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение руководителя КГВА Тимура Ткаченко.

Детали

По его словам, в результате атаки пострадали 5 человек.

В Дарницком районе в результате вражеской атаки предварительно выбило окна в жилой многоэтажке - написал Ткаченко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что в столице работает ПВО, и призывал граждан находиться в укрытиях.

Напомним

В результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 21 июля пострадали девять человек.

Совершил 17 сбросов воды: в Киеве к ликвидации последствий российской атаки привлекали авиацию