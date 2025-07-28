Киев под вражеской атакой: по меньшей мере пять человек пострадали
Киев • УНН
В ночь на 28 июля Киев подвергся вражеской атаке, в результате которой пострадали пять человек. В Дарницком районе выбиты окна в жилой многоэтажке.
В ночь на понедельник, 28 июля, враг атаковал Киев. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение руководителя КГВА Тимура Ткаченко.
Детали
По его словам, в результате атаки пострадали 5 человек.
В Дарницком районе в результате вражеской атаки предварительно выбило окна в жилой многоэтажке
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что в столице работает ПВО, и призывал граждан находиться в укрытиях.
Напомним
В результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 21 июля пострадали девять человек.
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