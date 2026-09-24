"Китай и США должны быть партнёрами, а не соперниками": Си Цзиньпин прибыл на встречу с Трампом
Киев • УНН
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в США с трёхдневным визитом. Переговоры с Дональдом Трампом состоятся 24 сентября в Белом доме.
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в США с трехдневным государственным визитом. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
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Отмечается, что в аэропорту на военной базе Joint Base Andrews близ Вашингтона Си и его супругу Пэн Лиюань лично встретил президент США Дональд Трамп.
Основные переговоры двух лидеров состоятся 24 сентября в Белом доме
В заявлении по случаю своего прибытия Си Цзиньпин отметил, что его страна и США "должны быть партнерами, а не соперниками".
Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение величия Америки могут идти рука об руку, и две страны могут способствовать успеху друг друга, тем самым принося пользу всему миру
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа привлечь лидера Китая Си Цзиньпина к оказанию давления на Россию для прекращения войны.
Си Цзиньпин на встрече с Трампом потребует прекратить продажу оружия Тайваню — Reuters22.09.26, 15:10 • 4100 просмотров