"Китай и США должны быть партнёрами, а не соперниками": Си Цзиньпин прибыл на встречу с Трампом

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в США с трехдневным государственным визитом. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

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Отмечается, что в аэропорту на военной базе Joint Base Andrews близ Вашингтона Си и его супругу Пэн Лиюань лично встретил президент США Дональд Трамп.

Основные переговоры двух лидеров состоятся 24 сентября в Белом доме - говорится в статье.

В заявлении по случаю своего прибытия Си Цзиньпин отметил, что его страна и США "должны быть партнерами, а не соперниками".

Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение величия Америки могут идти рука об руку, и две страны могут способствовать успеху друг друга, тем самым принося пользу всему миру - отметил китайский лидер.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа привлечь лидера Китая Си Цзиньпина к оказанию давления на Россию для прекращения войны.

Си Цзиньпин на встрече с Трампом потребует прекратить продажу оружия Тайваню — Reuters