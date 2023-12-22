Спасенные животные из Донецкой области нашли приют в Киевском зоопарке

Четырех сервалов вывезли из-под обстрелов в Донецкой области и передали КиевЗоо. О новых жителях Киевский зоологический парк сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Животные находились в городе возле Марьянки в Донецкой области. Их из Курахово вывезли зоо-активисты и передали специалистам в Киеве. Как отмечается, сервалы были больными, истощенными и в состоянии тяжелого стресса.

Прошло 2 месяца и первая пара сервалов перешли к следующему этапу реабилитации и социализации уже в собственном вольере. Для комфорта Осириса и Сехмет мы создали все условия: африканское дерево с лазалками и когтеточками, 2 гамачка и уютный лофт для отдыха, фонтанчик для бодрости, три вида почв и каменную скалу для прогулок и прыжков и кучу разнообразных игрушек и подушек, ведь сервалы - это котики - сообщает КиевЗоо.

Для еще большего приближения условий к естественным в вольере установили три вида освещения: солнечно-дневное, сумеречно-инфракрасное, и ночное лунное сияние.

На сервалов можно посмотреть в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения. Новые жители ждут в новом доме на Острове Зверей.

Напомним,

В начале декабря на временно оккупированной Херсонщине во время затопления зоопарка в результате шторма погибла часть животных.