Спасенные животные из Донецкой области нашли приют в Киевском зоопарке
Киев • УНН
Четырех истощенных и стрессированных животных, спасенных из Донецкой области, перевезли в Киевский зоопарк, который предоставил хорошо оборудованную среду для их реабилитации.
Четырех сервалов вывезли из-под обстрелов в Донецкой области и передали КиевЗоо. О новых жителях Киевский зоологический парк сообщил в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Животные находились в городе возле Марьянки в Донецкой области. Их из Курахово вывезли зоо-активисты и передали специалистам в Киеве. Как отмечается, сервалы были больными, истощенными и в состоянии тяжелого стресса.
Прошло 2 месяца и первая пара сервалов перешли к следующему этапу реабилитации и социализации уже в собственном вольере. Для комфорта Осириса и Сехмет мы создали все условия: африканское дерево с лазалками и когтеточками, 2 гамачка и уютный лофт для отдыха, фонтанчик для бодрости, три вида почв и каменную скалу для прогулок и прыжков и кучу разнообразных игрушек и подушек, ведь сервалы - это котики
Для еще большего приближения условий к естественным в вольере установили три вида освещения: солнечно-дневное, сумеречно-инфракрасное, и ночное лунное сияние.
На сервалов можно посмотреть в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения. Новые жители ждут в новом доме на Острове Зверей.
Напомним,
В начале декабря на временно оккупированной Херсонщине во время затопления зоопарка в результате шторма погибла часть животных.
Спасенные животные из Донецкой области нашли приют в Киевском зоопарке
Четырех истощенных и стрессированных животных, спасенных из Донецкой области, перевезли в Киевский зоопарк, который предоставил хорошо оборудованную среду для их реабилитации.
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