Американские благотворители передали технику общине Аскания-Нова для восстановления после деоккупации

Община Аскания-Нова получила экскаватор - погрузчик для восстановления от американских благотворителей. О подарке рассказали в Херсонской ОВА, передает УНН.

Новый экскаватор - погрузчик с навесным оборудованием поможет в восстановлении территории громады после деоккупации. А сейчас технику будут использовать работники КП "Аскания-Нова" для восстановления Высокопольской громады. - сообщили в ОВА

Детали

Отмечается, что технику предоставили херсонцам в рамках инициативы "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE). Эта программа реализуется Global Communities и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

Спасибо нашим международным партнерам за поддержку. - добавили в ОВА.

Дополнительно

"Аскания-Нова" - старейший, украинский, биосферный заповедник в южных степях Украины, экосистема которой насчитывает более 500 видов высших растений и более 3 тысяч видов животных

"Аскания Нова" - это крупнейшая в Европе заповедная степь, и она до сих пор под оккупацией.

Из-за боевых действий, попадания ракет или их частей на территорию заповедника, не раз возгорались пожары, которые травмировали животных. Также много растений, которые занесены в Красную книгу Украины, как следствие, сгорели. Кроме того, на территории заповедника не разорваны мины и боеприпасы, представляющие особую опасность для жителей природоохранного комплекса.

В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь