Директор «Аскании-Новой» опроверг информацию об уничтожении заповедника

Директор "Аскании-Новой" Виктор Шаповал опроверг информацию о полном уничтожении заповедника российскими оккупантами, о чем ранее сообщали СМИ со ссылкой на заявление руководителя ОВА Александра Прокудина. Об этом Шаповал сказал в комментарии Суспільного, передает УНН.

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По его директора заповедника, факты вывоза животных действительно имеют место, но об уничтожении "Аскании-Новой" сегодня речь не идет.

"Факты значительного ущерба, нанесенного вооруженной агрессией России и оккупацией, имеют место. Факт уничтожения заповедника - нет", - заявил Шаповал.

Ранее руководитель ОВА Прокудин в интервью СМИ заявил: "Последнее, что я слышал - они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально".

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