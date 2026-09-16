В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей

В Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации детей в принудительном порядке. Речь идет об отдельных населённых пунктах Святогорской, Славянской и Новодонецкой общин. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.

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Эвакуацию детей будут проводить в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. К процессу привлекут местные военные администрации, полицию, спасателей и службу по делам детей.

По словам Филашкина, эвакуированных будут сопровождать на всех этапах — от выезда до приёмного пункта и дальнейшего размещения в более безопасных регионах.

Все решения принимаем с одной целью — не допустить новых жертв среди детей — говорится в сообщении.

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