Принудительную эвакуацию семей с детьми расширили в Днепропетровской области
Киев • УНН
В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 16 населённых пунктов. В течение месяца должны выехать 2177 детей, им помогают Национальная полиция и благотворители.
В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 16 населённых пунктов, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Объявили принудительную эвакуацию ещё из 16 населённых пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад, расположенных в Синельниковском районе. В течение месяца оттуда должны выехать семьи с детьми. Родители, опекуны или законные представители должны вывезти на более безопасные территории 2177 мальчиков и девочек
Как сообщил глава ОВА, с переездом семьям помогают Нацполиция и благотворители. "Маршруты выбирают, ориентируясь на ситуацию с безопасностью. Используют бронированные автомобили и бронежилеты", - пояснил он.
"Сначала людей доставляют в транзитные центры. Далее, если это необходимо, помогают с расселением", - сообщил Ганжа.
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