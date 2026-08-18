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Примусову евакуацію родин з дітьми розширили на Дніпровщині

Київ • УНН

 • 3262 перегляди

У Синельниківському районі Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з 16 населених пунктів. Виїхати протягом місяця мають 2177 дітей, їм допомагають Нацполіція та благодійники.

Примусову евакуацію родин з дітьми розширили на Дніпровщині

У Синельниківському районі на Дніпровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з 16 населених пунктів, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.

Оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат

- написав Ганжа.

Як повідомив голова ОВА, з переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. "Обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Використовують броньовані авто та бронежилети", - пояснив він.

"Спершу людей доставляють до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням", - повідомив Ганжа.

У Краматорській громаді проведуть примусову евакуацію понад 520 дітей - ОВА05.08.26, 16:55 • 3971 перегляд

Юлія Шрамко

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