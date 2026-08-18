Примусову евакуацію родин з дітьми розширили на Дніпровщині
Київ • УНН
У Синельниківському районі Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з 16 населених пунктів. Виїхати протягом місяця мають 2177 дітей, їм допомагають Нацполіція та благодійники.
У Синельниківському районі на Дніпровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з 16 населених пунктів, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.
Оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат
Як повідомив голова ОВА, з переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. "Обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Використовують броньовані авто та бронежилети", - пояснив він.
"Спершу людей доставляють до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням", - повідомив Ганжа.
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