Примусову евакуацію родин з дітьми розширили на Дніпровщині

У Синельниківському районі на Дніпровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з 16 населених пунктів, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.

Оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат