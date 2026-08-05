В Краматорской общине проведут принудительную эвакуацию более 520 детей — ОВА

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин подписал распоряжение о проведении обязательной эвакуации в принудительном порядке детей с отдельных территорий Краматорской общины. Речь идет о более чем 520 детях, передает УНН.

Подписал распоряжение о проведении обязательной эвакуации в принудительном порядке детей с отдельных территорий Краматорской общины - сообщил Филашкин.

Речь идет о 525 детях из 424 семей:

– поселок Красноторка — 59 детей из 46 семей;

– поселок Беленькое — 140 детей из 104 семей;

– Краматорск — 326 детей из 274 семей.

По словам главы Донецкой ОВА, в Краматорске эвакуации подлежат дети, проживающие в наиболее опасных районах.

Детей будут эвакуировать вместе с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями. Это сложное, но необходимое решение. Ситуация с безопасностью ухудшается, поэтому оставлять детей под постоянной угрозой российских ударов недопустимо. Прошу родителей не медлить и содействовать работе эвакуационных групп, — резюмировал Филашкин.

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